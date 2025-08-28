عالىمدار باۋىردىڭ جۇمىسىنا زيان تاعامداردى اتادى
Psychopharmacology جۋرنالىندا جاريالانعان حالىقارالىق زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ماي مەن فرۋكتوزاعا باي تاعامدار باۋىردى زاقىمداپ، سونىڭ سالدارىنان مي قابىنۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تاجىريبەلەر تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن. مايلى ديەتا مەن %12,5 فرۋكتوزا قوسىلعان سۋسىن ىشكەن جانۋارلاردا باۋىردىڭ جۇمىسى بۇزىلىپ، قاندا جانە جۇيكە جۇيەسىندە وزگەرىستەر باستالعان. ناتيجەسىندە تىشقانداردا باۋىردا ماي جينالىپ، الت جانە است فەرمەنتتەرى كوتەرىلگەن، گلۋتامات پەن قابىنۋعا ىقپال ەتەتىن مولەكۋلالار دەڭگەيى ارتقان. بۇل وزگەرىستەر تەك باۋىردا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار گيپپوكامپ پەن مي قىرتىسىندا دا بايقالعان.
ن ا ج ب پ (الكوگولگە قاتىسى جوق مايلى باۋىر اۋرۋى) - الەمدەگى ەڭ كەڭ تارالعان باۋىر سىرقاتتارىنىڭ ءبىرى. ول كوبىنە سەمىزدىككە، 2-تيپتەگى قانت ديابەتىنە جانە مەتابوليكالىق سيندرومعا بايلانىستى داميدى. ادەتتە اۋرۋ بەلگىسىز وتەدى، ءبىراق اسقىنعان جاعدايدا قابىنۋعا، فيبروزعا جانە سيرروزعا الىپ كەلۋى مۇمكىن. ارنايى ءدارى-دارمەك جوق، نەگىزگى ەم - تاماقتانۋ مەن ءومىر سالتىن تۇزەتۋ.
زەرتتەۋشىلەر تىشقاندارعا لونگان جەمىسىنەن الىناتىن تابيعي قوسىلىس - كوريلاگيندى ەنگىزىپ كوردى. بۇل زات باۋىرداعى قابىنۋدى ازايتىپ، گلۋتامات دەڭگەيىن قالىپقا كەلتىرىپ، جانۋارلاردىڭ مازاسىزدىق مىنەز- قۇلقىن باسەڭدەتتى.
الايدا باسقا جاعدايدا، ياعني باۋىر زاقىمدانباي، الەۋمەتتىك سترەسس ارقىلى تۋىنداعان مازاسىزدىقتا كوريلاگين اسەر ەتپەدى. بۇل ونىڭ تىكەلەي تىنىشتاندىراتىن ءدارى ەمەس، اسەرى باۋىردى قورعاۋ ارقىلى ىسكە اساتىنىن كورسەتتى.
«ءبىزدىڭ ناتيجەلەرىمىز باۋىرداعى زاقىمدانۋلاردىڭ مي قابىنۋىن جانە مازاسىزدىقتى تۋدىراتىنىن، ال كوريلاگين بۇل اسەردى باۋىردى قورعاۋ ارقىلى السىرەتەتىنىن دالەلدەدى»، - دەيدى اۆتورلار.