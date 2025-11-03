عالىمدار باقىتتى ءومىر ءسۇرۋدىڭ ەكى نەگىزگى فاكتورىن اتادى
استانا. قازاقپارات – كاناداداعى كۆەبەك جانە مونكتون ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ عالىمدارى ادامنىڭ ءومىرىن باقىتتى ەتەتىن باستى پسيحولوگيالىق فاكتورلاردى انىقتادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قىزىقتى ىسپەن اينالىسۋعا دەگەن قۇشتارلىق جانە رۋتينالىق مىندەتتەردى ورىنداۋعا ءوزىن-ءوزى ىنتالاندىرا ءبىلۋ قابىلەتى - ادامنىڭ ىشكى قاناعات سەزىمىن قامتاماسىز ەتەتىن باستى تەتىكتەر.
عالىمدار بىرنەشە جىل بويى بەس تاجىريبە جۇرگىزىپ، وعان ورتا جاستاعى ادامداردى العان. زەرتتەۋ بارىسىندا ساۋالنامالار، كۇندەلىكتى جازبالار جانە ۇزاق مەرزىمدى باقىلاۋ ادىستەرى قولدانىلدى. ماقسات - قاتىسۋشىلاردىڭ قۇشتارلىق دەڭگەيىن، ءوزىن-ءوزى رەتتەۋ قابىلەتىن، ەموتسيالىق جاعدايىن جانە جالپى ءومىر ساپاسىن باعالاۋ ەدى.
ناتيجەسىندە كۇندەلىكتى ومىردە ۇيلەسىمدى قۇشتارلىق پەن ءوزىن-ءوزى موتيۆاتسيالاۋ سەزىمىن باستان كەشىرگەن ادامداردىڭ كوڭىل-كۇيى جوعارى ءارى ومىرگە دەگەن قاناعات دەڭگەيى باسقالارعا قاراعاندا ايقىن بولعانى انىقتالدى.
زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، باقىتتى ومىرگە دەگەن تۇراقتى سەزىمدى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن شامامەن التى اي ۋاقىت قاجەت. وسى كەزەڭدە ادام وزىنە ۇنايتىن ىستەر مەن كۇندەلىكتى تۇرمىستىق مىندەتتەر اراسىندا تەپە-تەڭدىك ساقتاۋى ءتيىس.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ادامنىڭ كەم دەگەندە ءبىر سۇيىكتى ءىسى نەمەسە حوببيى بولۋى ماڭىزدى. سەبەبى ءدال وسىنداي تۇراقتى قىزىعۋشىلىق ادامنىڭ ەموتسيونالدى تۇراقتىلىعىن ارتتىرىپ، ءومىر ساپاسىن جاقسارتادى ەكەن.