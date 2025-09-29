عالىمدار اۋىزسۋدى تازارتاتىن يننوۆاتسيالىق قوندىرعى جاسادى
استانا. KAZINFORM - ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى اۋىزسۋدى ءبىر مەزگىلدە تازارتاتىن، بەلسەندىرەتىن، ءارى زارارسىزداندىراتىن كوپفۋنكتسيونالدى، كوپساتىلى قۇرىلعى ازىرلەپ شىعاردى.
قازىرگى تاڭدا سۋدىڭ ونەركاسىپتىك وندىرىسكە دايىن تاجىريبەلىك ۇلگىسى ۇسىنىلدى.
حالىقتى ساپالى اۋىزسۋمەن قامتاماسىز ەتۋ - مەملەكەتتىڭ باسىم مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى.
- سۋ ەكونوميكاعا، ەكولوگياعا، حالىقتىڭ دەنساۋلىعىنا، جالپى بارلىق سالاعا ەرەكشە ىقپال ەتەدى. سوندىقتان سۋدىڭ تازا ءارى قولجەتىمدى بولۋى وتە ماڭىزدى، - دەپ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەن ەدى.
ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارىنىڭ ازىرلەمەلەرى جاڭا تەحنولوگيالاردى تاجىريبەگە ەنگىزۋگە جانە ەلدەگى سۋ قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى ماڭىزدى مىندەتتەردى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسى ماقساتتا ينجەنەر- ەكولوگ، PhD دوكتورى ۇمبەتالى سارسەمبيننىڭ جەتەكشىلىگىمەن اۋىزسۋدى كوپساتىلى وڭدەۋگە ارنالعان «اكۆاكوز» دەپ اتالاتىن كوپفۋنكتسيونالدى قۇرىلعى جاسالدى.
«اكۆاكوز» قوندىرعىسىنىڭ ەرەكشەلىگى - سۋدىڭ تابيعي مينەرالدىق قۇرامىن ساقتاي وتىرىپ تازارتادى. بۇل قۇرىلعى سۋدى تازارتىپ قانا قويماي، ادامنىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتىپ، ۇزاق ءومىر سۇرۋگە ىقپال ەتەدى. قوندىرعىدان وتكەن سۋدىڭ قىشقىلدى- توتىقسىزدانۋ پوتەنتسيالى - 130 دان - 150 م ۆ-قا دەيىن جەتەدى، بۇل كورسەتكىش سۋدىڭ بيواكتيۆتى ەكەنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار سۋدىڭ pH دەڭگەيى 7,4-كە تەڭ بولادى.
- ءبىزدىڭ تەحنولوگيامىز ءۇش ساتىلى جۇيەگە نەگىزدەلگەن: الدىمەن فيلتراتسيا مەن سوربتسيا ارقىلى مەحانيكالىق جانە ورگانيكالىق قوسپالار جويىلادى، كەيىن وزونداۋ پروتسەسى ميكرواعزالاردى جويىپ، سۋعا انتيوكسيدانتتىق قاسيەت بەرەدى، ال سوڭعى كەزەڭدە اۋىر مەتالدار مەن قالعان لاستاۋشى زاتتار تولىعىمەن الىنادى. ناتيجەسىندە مەتالداردان، ۆيرۋستار مەن باكتەريالاردان تازا، قاۋىپسىز اۋىزسۋ الىنادى، - دەدى ۇمبەتالى سارسەمبين.
جوبا عىلىم قورى مەن بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. جاڭا قوندىرعىنى تۇرعىن ۇيلەردە، اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە، مەديتسينالىق مەكەمەلەردە، تاماق ونەركاسىبىندە جانە توتەنشە جاعدايلاردا قولدانۋعا بولادى.
ايتا كەتەلىك سۋ سالاسى ماماندىقتارىنا گرانتقا تۇسكەن ستۋدەنتتەر سانى %71 عا ارتقان ەدى.