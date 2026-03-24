عالىمدار السگەيمەر اۋرۋى كەزىندە مي جاسۋشالارىنىڭ جويىلۋىن توقتاتۋدىڭ جولىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - پروفەسسور حيلمار بادينگ باسقاراتىن گەيدەلبەرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى السگەيمەر اۋرۋى كەزىندە نەيروندىق ءولىمدى تۋدىراتىن مولەكۋلالىق مەحانيزمدى انىقتاپ، ونى بوگەۋگە قابىلەتتى زاتتى تاپتى، دەپ حابارلايدى Science Daily.
عالىمدا قىتايداعى شاندۋن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ارىپتەستەرىمەن بىرگە تىشقاندارعا تاجىريبە جۇرگىزىپ، جۇيكە جاسۋشالارىنىڭ ولىمىنە ەكى اقۋىزدىڭ - NMDA رەتسەپتورىنىڭ جانە TRPM4 يوندىق ارناسىنىڭ قاۋىپتى «دۋەتى» سەبەپ بولاتىنىن انىقتادى. ادەتتە، NMDA رەتسەپتورلارى مي جاسۋشالارىنىڭ ءبىر-بىرىمەن بايلانىسۋىنا جانە جادتى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. دەگەنمەن، ولار TRPM4-پەن دۇرىس ەمەس جەردە بايلانىسقان كەزدە، نەيرونداردى بۇزاتىن جانە ەستە ساقتاۋ مەن ويلاۋدىڭ بۇزىلۋىن تۋدىراتىن ۋلى كەشەن پايدا بولادى.
وسى قاۋىپتى بايلانىستى ءۇزۋ ءۇشىن عالىمدار FP802 ەكسپەريمەنتتىك زاتىن پايدالاندى. تىشقاندار تاجىريبەسىندە ول اۋرۋدىڭ دامۋىن باياۋلاتادى، جۇيكە جاسۋشالارىن قورعادى، جاسۋشاىشىلىك قۇرىلىمداردىڭ زاقىمدانۋىن ازايتتى جانە اميلويدتى بلياشكالاردىڭ جينالۋىن ازايتتى.
بۇل ءتاسىل ءداستۇرلى ەمدەۋدەن تۇبەگەيلى ەرەكشەلەنەدى، ول بار بلياشكالاردى جويۋعا باعىتتالعان. جاڭا ءادىس اۋرۋ دامۋى مۇمكىن بولعانعا دەيىن جاسۋشانىڭ ءولۋ مەحانيزمىنىڭ وزىنە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، FP802 اميوتروفيالىق بۇيىرلىك سكلەروزدا قورعانىش اسەرىن كورسەتتى، بۇل بىردەي اقۋىز جولىن قامتيتىن اۋىر اۋرۋ. عالىمدار بۇل پرەپارات نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ كەڭ اۋقىمىن ەمدەۋدىڭ امبەباپ قۇرالى بولۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
دەگەنمەن، ازىرگە ونى ءدارىحانالاردان تابۋ مۇمكىن ەمەس. الدا پرەپاراتتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن تەكسەرۋگە ارنالعان اۋقىمدى سىناقتار، سودان كەيىن ادامدارعا جۇرگىزىلەتىن كلينيكالىق زەرتتەۋلەر تۇر. ونى جەتىلدىرۋ جۇمىستارى FundaMental Pharma كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جالعاسىپ جاتىر.
زەرتتەۋگە گەرمانيانىڭ زەرتتەۋ قورى، ەۋروپالىق زەرتتەۋ كەڭەسى، قىتايدىڭ ۇلتتىق تابيعي عىلىم قورى جانە شاندۋڭ پروۆينسياسى قولداۋ كورسەتتى. ناتيجەلەر Molecular Psychiatry جۋرنالىندا جاريالاندى.
بۇعان دەيىن السگەيمەر اۋرۋىن وڭاي انىقتاۋعا بولاتىنى تۋرالى جازدىق.