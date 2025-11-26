عالىمدار ادامداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 150 جاسقا جەتكىزەتىن تابلەتكا جاسادى
قىتاي عالىمدارى جاڭا تەحنولوگيا ارقىلى قارتايۋ تۋرالى تۇسىنىگىمىزدى وزگەرتۋى مۇمكىن. شىنجىندەگى Lonvi Biosciences ستارتاپى: «ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ - ەندى عاجايىپ ەمەس، ۋاقىت ەنشىسىندەگى ماسەلە» دەپ مالىمدەيدى.
كومپانيا ءجۇزىم سۇيەكتەرىندەگى قوسىلىس - پروتسيانيدين C1 (PCC1) نەگىزىندە قارتايۋعا قارسى تابلەتكالار جاساپ شىعارعان. شاڭحاي زەرتتەۋشىلەرىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل زات تىشقانداردىڭ ءومىرىن %9,4 عا ۇزارتقان، ال بەلسەندى قارتايۋ كەزەڭىن %64 عا ارتتىرعان.
بىرەر جىلدان سوڭ 150 جاسقا دەيىن ءومىر ءسۇرۋ شىندىققا اينالادى، - دەيدى Lonvi Biosciences كومپانياسىنىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى ليۋ جينحۋا.
پرەپاراتتىڭ باستى ماقساتى - «زومبي- جاسۋشالاردى» جويۋ. بۇل - ءبولىنۋدى توقتاتقان، ءبىراق تابيعي تۇردە جويىلماي، اعزادا قالىپ قوياتىن زاقىمدانعان جاسۋشالار. ولار قابىنۋدى كۇشەيتىپ، قارتايۋدى جەدەلدەتەدى.
بۇل قاراپايىم تابلەتكا ەمەس - بۇل ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ قاسيەتتى گراالى، - دەپ تولىقتىردى كومپانيانىڭ باس ديرەكتورى يپ چجو.
بۇعان دەيىن قىتايداعى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ يندۋسترياسى پسيەۆدوعىلىمعا جاقىن سالا دەپ سانالاتىن. ال بۇگىندە مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالار مەن جەكە كاپيتالدىڭ قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارقاسىندا ول جىلدام دامىپ كەلە جاتقان تابىستى مەديتسينالىق باعىتقا اينالعان.
NYT مالىمەتىنشە، اۋقاتتى قىتايلار اراسىندا ءومىردى ۇزارتۋعا ۇمتىلۋ كەڭىنەن تاراپ جاتىر، بۇل تەندەنتسيا بۇرىن نەگىزىنەن ا ق ش- قا ءتان بولاتىن.
قىتايداعى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى قازىر 79 جاسقا جەتكەن - بۇل الەمدىك كورسەتكىشتەن بەس جىل جوعارى. ءبىراق ەل امبيتسياسى بۇدان دا بيىك سياقتى.
