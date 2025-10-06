عالىمدار ادام ءومىرىنىڭ ۇزاقتىعى شەگىنە جەتكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - مەديتسينا مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى سەرپىندى دامۋ، سونداي-اق بالالار ءولىمىنىڭ كۇرت ازايۋى سوڭعى ءجۇز جىلدا ادام ءومىرىنىڭ ۇزاقتىعىن ەداۋىر ارتتىردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەگەر وتكەن عاسىردىڭ باسىندا ادامنىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ جاسى شامامەن 60 بولسا، بۇگىندە كوپتەگەن دامىعان ەلدەردە بۇل كورسەتكىش 80 جاستان اسىپ وتىر.
الايدا زەرتتەۋشىلەر سوڭعى جىلدارى بۇل ءوسىمنىڭ باسەڭدەگەنىن ايتادى. ۆيسكونسين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (ا ق ش) عالىمدارى جۇرگىزگەن حالىقارالىق زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سۇيەنسەك، ادام ءومىرىنىڭ تابيعي ۇزاقتىعىن ارتتىرۋ الەۋەتى شامامەن تاۋسىلعان. زەرتتەۋ بارىسىندا 23 دامىعان ەلدىڭ 1938-2000-جىلدارى تۋعان ۇرپاقتارى تۋرالى دەرەكتەر تالدانعان.
عالىمداردىڭ پايىمداۋىنشا، ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى الداعى ونجىلدىقتاردا ەلەۋلى تۇردە وسپەيدى. بۇعان باستى سەبەپ - بالالار ءولىمىنىڭ تومەندەۋى ەسەبىنەن بولعان نەگىزگى سەرپىلىس تولىق ىسكە اسقان. قازىرگى مەديتسينا مەن يننوۆاتسيالىق ەمدەۋ ادىستەرى ادام ءومىرىن ۇزارتا العانىمەن، ايتارلىقتاي سەكىرىس جاساۋعا قاۋقارسىز بولىپ وتىر.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋ ناتيجەسى ادام ءومىرىنىڭ بيولوگيالىق شەگى بار دەگەن تۇجىرىمدى دالەلدەمەيدى، ءبىراق ونى تولىق جوققا دا شىعارمايدى. ساراپشىلار مۇنى بيولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك فاكتورلاردىڭ كۇردەلى ءوزارا بايلانىسىمەن تۇسىندىرەدى.
دەمەك، ورتاشا ءومىر ۇزاقتىعىنىڭ كۇرت ارتۋى ەندى ەكىتالاي. الايدا بۇل ءار ادامنىڭ جەكە مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمايدى. ياعني 100 جاسقا جەتۋ - ءالى دە مۇمكىن، ءبىراق سيرەك كەزدەسەتىن قۇبىلىس.