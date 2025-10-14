ق ز
    22:56, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    عالىمدار: ا ق ش- تا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش اۋماعىندا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن. بۇعان كاليفورنيا، ورەگون جانە ۆاشينگتون شتاتتارىنىڭ جاعالاۋىنداعى تەكتونيكالىق پليتانىڭ جارىعى سەبەپ بولۋى ىقتيمال.

    АҚШ-та кінәсіз 38 жыл түрмеде отырған адамға 25 млн доллар өтемақы төленеді
    Фото: Анадолы

    بۇل تۋرالى New York Times (NYT) باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.

    كاليفورنياداعى سان-اندرەاس جارىعى ايماعىنداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى قاۋپى بۇرىننان بەلگىلى جانە عالىمداردىڭ ۇرەيىن تۋدىرادى. الايدا كاسكاديا سۋبدۋكتسيا ايماعىنداعى جارىق مامانداردى ودان دا قاتتى الاڭداتىپ وتىر، - دەپ جازىلعان ماقالادا.

    عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، حۋان-دە-فۋكا تەكتونيكالىق پليتاسى ەكى باسقا پليتانىڭ اراسىندا قىسىلىپ تۇر، سوندىقتان وراسان زور كەرنەۋ جيناقتالعان. بۇل جاعداي جاڭا جارىقتاردىڭ تۇزىلۋىنە جانە جويقىن سىلكىنىستەرگە اكەلۋى مۇمكىن.

    بۇعان دەيىن قىركۇيەك ايىندا ا ق ش- قا تيەسىلى الەۋت ارالدارى ماڭىندا جەر سىلكىنىسى بولعان. ول الياسكاداعى نيكولسكي ەلدى مەكەنىنەن وڭتۇستىك-باتىسقا قاراي 87 شاقىرىم قاشىقتىقتا تىركەلگەن. جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ تەرەڭدىگى 10 شاقىرىم بولسا، ماگنيتۋداسى 6 بال شاماسىندا بولعان.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
