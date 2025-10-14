عالىمدار: ا ق ش- تا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش اۋماعىندا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن. بۇعان كاليفورنيا، ورەگون جانە ۆاشينگتون شتاتتارىنىڭ جاعالاۋىنداعى تەكتونيكالىق پليتانىڭ جارىعى سەبەپ بولۋى ىقتيمال.
بۇل تۋرالى New York Times (NYT) باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
كاليفورنياداعى سان-اندرەاس جارىعى ايماعىنداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى قاۋپى بۇرىننان بەلگىلى جانە عالىمداردىڭ ۇرەيىن تۋدىرادى. الايدا كاسكاديا سۋبدۋكتسيا ايماعىنداعى جارىق مامانداردى ودان دا قاتتى الاڭداتىپ وتىر، - دەپ جازىلعان ماقالادا.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، حۋان-دە-فۋكا تەكتونيكالىق پليتاسى ەكى باسقا پليتانىڭ اراسىندا قىسىلىپ تۇر، سوندىقتان وراسان زور كەرنەۋ جيناقتالعان. بۇل جاعداي جاڭا جارىقتاردىڭ تۇزىلۋىنە جانە جويقىن سىلكىنىستەرگە اكەلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قىركۇيەك ايىندا ا ق ش- قا تيەسىلى الەۋت ارالدارى ماڭىندا جەر سىلكىنىسى بولعان. ول الياسكاداعى نيكولسكي ەلدى مەكەنىنەن وڭتۇستىك-باتىسقا قاراي 87 شاقىرىم قاشىقتىقتا تىركەلگەن. جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ تەرەڭدىگى 10 شاقىرىم بولسا، ماگنيتۋداسى 6 بال شاماسىندا بولعان.