عالىمدار 117 جاستاعى ايەلدىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ سەبەبىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ قارت ادامداردىڭ ءبىرى ماريا برانياستىڭ 117 جاسقا دەيىن ءومىر ءسۇرۋىنىڭ سەبەبى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Science Alert.
اتالعان باسىلىم ونىڭ كەيبىر ەرەكشە گەنەتيكالىق نۇسقالارى ۇزاق ءومىر سۇرۋگە، يممۋندىق فۋنكسياعا، جۇرەك پەن ميدىڭ دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ەكەنىن اتاپ وتكەن.
يسپان عالىمدارى Cell Reports Medicine جۋرنالىنداعى ماقالادا بۇل ناتيجەلەردى «ادامنىڭ قارتايۋىنىڭ بيولوگياسىنا جاڭاشا كوزقاراسپەن قاراۋ، ساۋ قارتايۋدىڭ بيوماركەرلەرى مەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ۇزارتۋدىڭ الەۋەتتى ستراتەگيالارىن ۇسىنۋ» ءۇشىن قولدانىپ جاتقانىن ايتادى.
ناتيجەلەر برانياس 2024-جىلى قايتىس بولعانعا دەيىن ءوز ەركىمەن تاپسىرعان قان، سىلەكەي، ءزار جانە ءناجىس ۇلگىلەرىنە نەگىزدەلگەن.
بارسەلوناداعى جوزەپ كاررەراس اتىنداعى لەيكەميانى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدار توبى برانياستىڭ جاسۋشالارى ونىڭ حرونولوگيالىق جاسىنان الدەقايدا جاس «سەزىنەتىنىن» نەمەسە «ارەكەت ەتەتىنىن» ايتتى. اتاپ وتىلگەندەي، اجە ءوزىنىڭ تۋعان كاتالونياسىنداعى ايەلدەردىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 30 جىلدان استام ۇزارتا الدى.
قارتايعانىنا قاراماستان، برانياستىڭ دەنساۋلىعى جاقسى بولدى. اتاپ ايتقاندا، ونىڭ جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسى تاماشا جاعدايدا ءارى قابىنۋ دەڭگەيى تومەن بولعان.
سونىمەن قاتار ونىڭ يممۋندىق جۇيەسى مەن ىشەك ميكروبيوماسى جاس ادامدار توبىنا سايكەس كەلەتىن ايتارلىقتاي قولايلى كورسەتكىشتەرگە يە بولىپ وتىر. 117 جاستاعى ايەلدە «جامان» حولەستەرين مەن تريگليتسەريدتەر وتە تومەن، ال «جاقسى» حولەستەرين وتە جوعارى ەكەنى انىقتالدى.
ءبىر قىزىعى، برانياس ينتەللەكتۋالدىق، الەۋمەتتىك جانە فيزيكالىق تۇرعىدان بەلسەندى ءومىر سۇرگەن. ونىڭ ۇزاق جاساۋىنا يوگۋرتقا باي جەرورتا تەڭىزى ديەتاسى اسەر ەتكەن بولۋى مۇمكىن، ءبىراق گەنەتيكالىق جانە قورشاعان ورتا فاكتورلارىنىڭ كەڭ اۋقىمى دا ءرول اتقاردى.
ماقالادا برانياس بىرەگەي تۇلعا بولعانىمەن، ءبىر ادامدىق زەرتتەۋلەر عالىمدار ءۇشىن شەكتەۋلى قۇندىلىققا يە، ويتكەنى ولاردىڭ ناتيجەلەرىن ەكستراپولياتسيالاۋ ءۇشىن اۋقىمدى زەرتتەۋلەر قاجەت.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاپونيا ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا تاعى رەكورد ورناتتى.