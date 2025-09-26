عالىم ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇپياسىن اشتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ كورسەتكىشى بويىنشا الەمدىك كوشباسشى رەتىندە مارتەبەسىن كەزەكتى مارتە راستادى: ەلدە جاسى 100 دەن اسقان ءجۇز مىڭعا جۋىق ادام تىركەلگەن.
ال ۇزاق عۇمىر فەنومەنىنىڭ سىرىن دجوردج مەيسون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۇيەلىك بيولوگيا مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى، بيولوگ انچا بارانوۆا ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ادەتتە بۇل قۇبىلىس «كوك ايماقتارمەن» - ياعني ۇزاق جاسايتىن ادامدار كوپ شوعىرلانعان وڭىرلەرمەن، مىسالى، وكيناۆا نەمەسە ساردينيامەن بايلانىستىرىلادى. الايدا ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، جاسى جۇزدەن اسقان تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى بويىنشا ابسوليۋتتى رەكورد ورناتقان ءوڭىر وكيناۆا ەمەس، سيمانە پرەفەكتۋراسى بولىپ شىقتى. بۇعان قوسا، «كوك ايماقتاردىڭ» ەكەۋى ا ق ش- تا ورنالاسقان، بۇل ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە ارالدىق تابيعي ورتا قاجەت دەگەن تەوريانى جوققا شىعارادى.
بارانوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۇزاق ءومىر سۇرۋگە ىقپال ەتەتىن ەكى نەگىزگى فاكتور بار. ونىڭ ءبىرىنشىسى - گەنەتيكا. بۇل - تۋا ءبىتتى جانە باقىلاۋعا كەلمەيتىن فاكتور.
ال الدەقايدا ماڭىزدى ءارى باسقارۋعا بولاتىن ەكىنشى فاكتور - الەۋمەتتىك بايلانىستار.
بارلىق «كوك ايماقتاردا» ۇزاق جاساعاندار جالعىزباستىلار ەمەس، كەرىسىنشە، تۇراقتى تۇردە ارالاسىپ تۇراتىن جاقىن ورتاسى بار ادامدار بولدى. ولار تۋىستارىمەن، تانىستارىمەن كۇن سايىن دەرلىك جيى سويلەسىپ، قوعامنان شەت قالماعان. ياعني، ۇزاق عۇمىر يەلەرى قوعامعا جاقسى ينتەگراتسيالانعان ادامدار ەدى، - دەدى عالىم.