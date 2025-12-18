عالىم تۇماۋدى ەمدەۋگە قاتىستى اڭىزدى جوققا شىعاردى
ۇلى بريتانيالىق عالىم دەنيەل م. ءدەۆيستىڭ ايتۋىنشا، س دارۋمەنى جانە ونى قامتيتىن ونىمدەر سۋىق تيۋ مەن تۇماۋ كەزىندە كوبىنە پايداسى جوق.
ول رەسپيراتورلىق ينفەكتسيالاردى ەمدەۋ تۋرالى ەڭ كەڭ تاراعان اڭىزدى The Guardian باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا جوققا شىعاردى.
بيولوگ س دارۋمەنىنىڭ جوعارى دوزالارى سۋىق ءتيۋدىڭ الدىن المايتىنىن جانە ونى ەمدەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، س دارۋمەنى اۋرۋدى 8 پايىزعا عانا ەمدەۋى مۇمكىن. ءبىراق عالىمنىڭ پىكىرىنشە، وسى ماردىمسىز اسەردىڭ ءوزى دە كۇماندى كورىنەدى.
عالىم س دارۋمەنى تۇماۋدان ايىقتىرا الماسا دا، دەنساۋلىق ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. ول - كۇشتى انتيوكسيدانت: توكسيندەر مەن قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋىنان تۋىندايتىن زيان قوسىلىستاردان اعزا جاسۋشالارىن قورعايدى. سونىمەن قاتار، تەمىردىڭ جاقسى سىڭۋىنە كومەكتەسەدى جانە اعزادا كوللاگەن تۇزۋگە قاتىسادى.