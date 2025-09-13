عالىم ساڭىراۋقۇلاقتان قايىق ءوسىرىپ، 42 شاقىرىم ءجۇزىپ ءوتتى
امەريكالىق عالىم ءارى سۋرەتشى سەم شۋمەيكەر تامىزدا سانتا- كاتالينا ارالىنان لوس-اندجەلەستىڭ سان- پەدرو اۋدانىنا دەيىن ەرەكشە ساپار جاسادى. ول تەڭىزگە ميتسەليدەن، ياعني ساڭىراۋقۇلاقتان جاسالعان قايىقپەن شىعىپ، 42 شاقىرىمدى 12 ساعاتتا ەڭسەردى، دەپ حابارلايدى Guardian.
ول قايىق جاساۋ ءۇشىن قايىقتىڭ قالپىن جاساعان. قايىق التى اپتادا وسكەن «ءوسىپ»، كەيىن تاعى ءۇش اي بويى كەپتىرىلگەن. تۇراقتىلىق پەن قاتتىلىقتى ارتتىرۋ ءۇشىن كاياك كيلمەن جابدىقتالدى. ونىڭ سالماعى 48 كەلى بولدى.
عالىم ساپارعا تاڭعى ساعات 6 دا شىعىپ، تولقىننان قاشۋ ءۇشىن ەرتە جولعا شىققان. ول وزىمەن بىرگە تەلەفون، كامەرا، راتسيا مەن كومپاس الىپ، قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن كيگەن. دەگەنمەن جولدىڭ توعىزىنشى ميلىندە تەڭىز اۋرۋى ۇستاپ، ودان كەيىن كيتپەن دە جولىعىپ ۇلگەرگەن. سوعان قاراماستان، ول ساپارىن توقتاتپاي، مەجەلى جەرگە جەتتى.
بۇل تاجىريبە ميتسەليدەن جاسالعان قايىقتاردىڭ العاشقىسى ەمەس. بۇعان دەيىن، 2019 -جىلى، امەريكالىق كەتي ايرەس پەن كاسىپكەر ەشلي گوردون ۇزىندىعى 2,3 مەترلىك كانوە ءوسىرىپ، ونىڭ بەرىكتىگىن سىناعان. ول الەمدەگى ەڭ ۇزىن ميتسەلي قايىعى رەتىندە گيننەس رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن. ال شۋمەيكەردىڭ كاياگىنىڭ ۇزىندىعى شامامەن ءتورت مەتر بولدى.
ميتسەلي پلاستيككە بالاما رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر: ول جەڭىل، قالقىمالى ءارى تولىقتاي تابيعي تۇردە ىدىرايدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا مۇنداي ماتەريالدان قايىقتار، بۋيلار مەن سەرفينگ تاقتالارى جاسالۋى مۇمكىن.