عالىم كوكا-كولا سۋسىنى قالاي جاسالاتىنىن جاريا ەتتى
استانا. قازاقپارات - الەمدەگى ەڭ قۇپيا رەتسەپتتەردىڭ ءبىرى سانالاتىن Coca-Cola سۋسىنىنىڭ قۇرامى اشىلۋى مۇمكىن. زاك ارمستروڭ ەسىمدى زەرتتەۋشى ايگىلى فورمۋلانىڭ بالاماسىن جاساپ شىققانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى msn.com.
عالىمنىڭ ايتۋىنشا، سۋسىننىڭ نەگىزگى بولىگى - قانت. زەرتتەۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي، كولانىڭ قۇرامىنىڭ 99 پايىزدان استامى ءتاتتى ءدام بەرەتىن قوسپالاردان تۇرادى. قالعان از بولىگى - سۋسىنعا ەرەكشە ءدام بەرەتىن «تابيعي حوش يىستەندىرگىشتەر».
بۇل قۇرامدى انىقتاۋ ءۇشىن زەرتتەۋشى ءبىر جىلدان استام ۋاقىتىن تاجىريبەلەرگە ارناعان. ول ماسس- سپەكترومەتريا ءادىسىن پايدالانىپ، سۋسىننىڭ حيميالىق قۇرامىن تالداعان. سونىڭ ناتيجەسىندە ءدام بەرەتىن نەگىزگى كومپونەنتتەر انىقتالعان.
زەرتتەۋشىنىڭ نۇسقاسىنا سايكەس، Coca-Cola ءدامى ءارتۇرلى ەفير مايلارىنىڭ ناقتى ۇيلەسىمىنەن تۇرادى. ولاردىڭ قاتارىندا ليمون، لايم، اپەلسين، كورياندر، دارشىن جانە مۋسكات جاڭعاعى مايلارى بار. سونىمەن قاتار سۋسىنعا ەرەكشە رەڭك بەرەتىن fenchol اتتى تابيعي قوسىلىس تا قولدانىلعان.
باستاپقىدا بايقالماعان ماڭىزدى ەلەمەنتتەردىڭ ءبىرى - تانيندەر. بۇل زاتتار شاي مەن كوفەدە كەزدەسەدى جانە سۋسىنعا جەڭىل اشىلاۋ ءدام بەرەدى. عالىم ءدال وسى كومپونەنت كولانىڭ ءدامىن ءتۇپنۇسقاعا بارىنشا جاقىنداتقانىن ايتادى.
دەگەنمەن ساراپشىلار ءتۇپنۇسقا فورمۋلانى تولىق قايتالاۋ ءالى دە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن اتاپ وتەدى. سەبەبى Coca-Cola قۇرامىنداعى كوكا جاپىراعىنىڭ ارنايى سىعىندىسىن تەك Stepan Company عانا زاڭدى تۇردە وندىرەدى جانە ول كوپشىلىككە قولجەتىمدى ەمەس.
سوعان قاراماستان، زەرتتەۋشى جاساعان نۇسقا ءدامى جاعىنان ءتۇپنۇسقاعا وتە ۇقساس ەكەنىن ايتادى. الايدا ول مۇنداي تاجىريبەلەر كەزىندە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن ەسكەرتتى، ويتكەنى كەيبىر حيميالىق زاتتار سۇيىلتىلماعان كۇيدە زيان بولۋى مۇمكىن.