عالىمدار ۇيىقتاماي-اق سەرگەك ءجۇرۋدىڭ جولىن تابۋعا جاقىن قالدى
عالىمدار ميداعى تەرەڭ ۇيقى كەزىندە بولاتىن بەلسەندىلىكتى جاساندى تۇردە ىسكە قوسىپ، ۇيقىنىڭ كەيبىر پايدالى اسەرىن قايتالاۋعا بولاتىنىن انىقتادى.
تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەدە ولاردىڭ ميى ۇيىقتاماسا دا، دەمالعانداي كۇيگە تۇسكەنى بايقالعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz newscientist.com-عا سىلتەمە جاساپ.
زەرتتەۋدى جۇرگىزگەن ماماندار ميدىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن جارىق ارقىلى بەلسەندىرەتىن ارنايى تەحنولوگيا قولدانعان. سونىڭ ارقاسىندا تەرەڭ ۇيقى كەزىندەگى باياۋ تولقىندى بەلسەندىلىك جاساندى تۇردە پايدا بولعان.
تاجىريبە بارىسىندا تىشقاندار بەس ساعات بويى ۇيىقتاتىلماعان. الايدا كەيىن ميىنىڭ ءبىر بولىگىنە «جاساندى ۇيقى» اسەرى بەرىلگەننەن سوڭ، ولاردىڭ ميىندا ادەتتە ۇيقى جەتىسپەگەندە بايقالاتىن شارشاۋ بەلگىلەرى تىركەلمەگەن.
عالىمدار كەيىن جانۋارلاردىڭ ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن تەكسەرگەن. ۇيقىسىز قالعان، ءبىراق ميىنا ارنايى ستيمۋلياتسيا جاسالعان تىشقاندار جاڭا اقپاراتتى كادىمگى ۇيىقتاپ دەمالعان توپ سياقتى جاقسى ەستە ساقتاعان. ال مۇلدە دەمالماعان تىشقاندار تاپسىرمانى الدەقايدا ناشار ورىنداعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءادىس بولاشاقتا ادامدارعا دا قولدانىلۋى مۇمكىن. قازىر عالىمدار ميعا وپەراتسياسىز اسەر ەتەتىن ەلەكترلىك ستيمۋلياتسيا ارقىلى وسىنداي ناتيجەگە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەپ جاتىر.
دەگەنمەن ساراپشىلار ۇيقىنى تولىق الماستىرۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتادى. سەبەبى ادام ۇيقىسى تەك تەرەڭ فازادان عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءتۇس كورۋمەن بايلانىستى REM فازاسىنان دا تۇرادى. عالىمدار بۇل ەكى كەزەڭنىڭ نە ءۇشىن كەزەكتەسەتىنىن ءالى تولىق ءتۇسىندىرىپ بولعان جوق.