عالىمدار يممۋندىق جاسۋشالاردىڭ جۇمىسىن كۇشەيتەتىن ءونىمدى اتادى
قىتاي عالىمدارى كۇرىش كەبەگىنەن الىنعان پەپتيدتەردىڭ يممۋندىق جاسۋشالاردىڭ بەلسەندىلىگىن كۇشەيتە الاتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Food Function جۋرنالىندا جاريالانعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
زەرتتەۋشىلەر پەپتيدتەردى كۇرىش كەبەگىنەن فەرمەنتاتيۆتى گيدروليز جانە Lactobacillus plantarum باكتەريالارىنىڭ كومەگىمەن فەرمەنتاتسيالاۋ ارقىلى العان. وڭدەۋدەن كەيىن ەريتىن اقۋىز مولشەرى 10 ەسەدەن استام ءوسىپ، 6,73 پايىزدان 74,24 پايىزعا دەيىن جەتكەن. سونىمەن قاتار اعزاعا جەڭىل سىڭەتىن قىسقا پەپتيدتەردىڭ ۇلەسى دە ارتقان.
RAW264.7 يممۋندىق جاسۋشالارىنا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر مۇنداي پەپتيدتەردىڭ جاسۋشالارعا زيان كەلتىرمەيتىنىن، ءبىراق ولاردىڭ بەلسەندىلىگىن ايتارلىقتاي كۇشەيتەتىنىن كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، جاسۋشالار بوگدە بولشەكتەردى بەلسەندىرەك ءسىڭىرىپ، ءپىشىنىن وزگەرتىپ، يممۋندىق جاۋاپپەن بايلانىستى مولەكۋلالاردى كوبىرەك بولە باستاعان.
عالىمدار سونداي-اق پاتوگەندەردى تانۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن TLR4 رەتسەپتورىنىڭ بەلسەندىلىگى جوعارىلاعانىن انىقتادى. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل كۇرىش كەبەگىنەن الىنعان پەپتيدتەردىڭ يممۋندىق مەحانيزمدەردى تابيعي جولمەن ىسكە قوسا الاتىنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، كوبىنە كۇرىش وڭدەۋدىڭ جاناما ءونىمى سانالىپ كەلگەن كۇرىش كەبەگى يممۋنيتەتتى قولداۋعا جانە فۋنكسيونالدى تاعام ازىرلەۋگە ارنالعان تابيعي كومپونەنتتەردىڭ پەرسپەكتيۆالى كوزىنە اينالۋى مۇمكىن.
دينارا جاقسىباي قىزى