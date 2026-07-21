عالىمدار مولەكۋلالاردى تانيتىن نەيروجەلى جاسادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك عالىمدار مولەكۋلالاردىڭ ءۇش ولشەمدى مودەلىن تالداپ، ولاردىڭ حيميالىق فورمۋلاسىن 99,53 پايىز دالدىكپەن انىقتايتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ازىرلەدى.
جاڭا تەحنولوگيا زاتتاردىڭ قاسيەتتەرىن بولجاۋ ۇدەرىسىن ەداۋىر جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
AIRI جاساندى ينتەللەكت ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا نەيروجەلى مولەكۋلانىڭ ءۇش ولشەمدى قۇرىلىمىن تالداپ، ونىڭ حيميالىق فورمۋلاسىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي الادى. بۇل ازىرلەمە فيزيكالىق 3D مودەلدەۋ باعدارلامالارى مەن زاتتاردىڭ قاسيەتتەرىن بولجايتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن ءوزارا بايلانىستىرۋعا جول اشادى.
- ءداستۇرلى باعدارلامالار اتومدار اراسىنداعى قاشىقتىقتى ولشەپ، ونى كەستەلىك ماندەرمەن سالىستىرۋ ارقىلى حيميالىق بايلانىستاردى انىقتايدى. سوندىقتان ولشەۋدەگى بولماشى قاتەلىك تە ناتيجەنىڭ دالدىگىنە اسەر ەتەدى. ال جاڭا الگوريتم مولەكۋلانىڭ بۇكىل گەومەتريالىق قۇرىلىمىن تالداپ، اتومدار اراسىنداعى بايلانىستار گرافىن ءۇش ولشەمدى كوورديناتتار نەگىزىندە قۇرادى. سونىڭ ارقاسىندا جۇيەنىڭ دالدىگى 99,53 پايىزعا جەتىپ، قاتەلەر سانى 20 ەسەگە ازايدى،-دەلىنگەن ينستيتۋت حابارلاماسىندا.
جوبا AIRI، ۇلتتىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى - جوعارى ەكونوميكا مەكتەبى، لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پەرسپەكتيۆالىق زەرتتەۋلەر ورتالىعى، تومسك مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى جانە ورال فەدەرالدىق ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنگەن.
قازىرگى تاڭدا مولەكۋلالاردى مودەلدەۋ جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرىن بولجاۋ جۇيەلەرى ءارتۇرلى دەرەكتەر پىشىمدەرىن پايدالانادى. ءبىرى اتومداردىڭ كەڭىستىكتەگى ورنالاسۋىن سيپاتتايتىن ءۇش ولشەمدى مودەلدەرگە سۇيەنسە، ەكىنشىسى قۇرىلىمدىق فورمۋلالار مەن مولەكۋلالىق گرافتاردى قولدانادى. وسى ايىرماشىلىق ولاردىڭ ءوزارا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ كەلگەن.
جاڭا الگوريتم وسى ەكى ءتاسىلدى بايلانىستىرادى. جۇيە اتومداردىڭ ورنالاسۋىن تالداپ، ولاردىڭ اراسىندا بايلانىستىڭ بەس ءتۇرىن - بايلانىسسىز، دارا، قوس، ۇشتىك جانە اروماتتى بايلانىستاردى انىقتاي الادى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، نەيروجەلى بۇكىل مولەكۋلانى كەشەندى تۇردە تالدايتىندىقتان، بۇرىنعى شەشىمدەرگە قاراعاندا جالعان بايلانىستاردى الدەقايدا از انىقتايدى. سونىمەن قاتار جۇيە قۇرامىندا سۋ مولەكۋلالارى كوپ بولاتىن كۇردەلى قوسىلىستاردى دا ءدال مودەلدەي الادى. بۇل مولەكۋلالاردى مودەلدەۋ جانە ولاردىڭ قاسيەتتەرىن بولجاۋ جۇيەلەرىنىڭ تيىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ادامتەكتەس روبوت شىعارۋدان كوش باستاپ تۇر.