عالىمدار تۇيە ءسۇتىن كوبەيتەتىن جۋسان نەگىزىندەگى جاڭا جەم ءتۇرىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى جۋسان نەگىزىندەگى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپاسى بار، ساۋىن تۇيەلەرگە ارنالعان العاشقى وتاندىق ەكسترۋزيالانعان قۇراما جەمدى ازىرلەدى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
بۇل ازىرلەمەنىڭ ەلىمىزدە بالاماسى جوق جانە ونىڭ تيىمدىلىگى عىلىمي زەرتتەۋلەر بارىسىندا دالەلدەندى.
ءتورت اپتا بويى عالىمدار جاڭا قۇراما جەمنىڭ جانۋارلاردىڭ ءسۇت ونىمدىلىگىنە اسەرىن باقىلادى. ناتيجەسىندە تاجىريبەلىك توپتاعى جانۋارلاردىڭ ورتاشا تاۋلىكتىك ءسۇت ساۋىمى ءبىر باسقا شاققاندا 100 م ل-گە ارتقانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار ءسۇتتىڭ ساپالىق كورسەتكىشتەرى دە جاقساردى: مايلىلىعى 1,92 پايىزعا، اقۋىز مولشەرى 1,52 پايىزعا، ال مايسىز قۇرعاق ءسۇت قالدىعىنىڭ (س و م و) ۇلەسى 0,91 پايىزعا ءوستى.
- ازىرلەمەنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قازاقستان اۋماعىندا كەڭ تارالعان جۋسان وسىمدىگى نەگىزىندە دايىندالعان بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپانى پايدالانۋىندا. زاماناۋي وڭدەۋ تەحنولوگيالارىنىڭ ارقاسىندا عالىمدار قورەكتىك زاتتاردىڭ ءتيىمدى يگەرىلۋىنە جانە جانۋارلاردىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىن فۋنكتسيونالدى جەم ازىرلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل ازىرلەمە اسىرەسە قۇرعاق كليمات جاعدايىنداعى وڭىرلەر ءۇشىن وزەكتى. سەبەبى تۇيە شارۋاشىلىعى مۇنداي ايماقتاردا مال شارۋاشىلىعىنىڭ ەڭ ءتوزىمدى ءارى بولاشاعى زور باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. جاڭا قۇراما جەمدى وندىرىسكە ەنگىزۋ تۇيە ءسۇتىن ءوندىرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە جەم وندىرىسىندە وتاندىق وسىمدىك شيكىزاتىن كەڭىنەن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى تۇيە شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە تۇيە ءسۇتى نەگىزىندە قوسىمشا قۇنى جوعارى ونىمدەر وندىرۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن اقتاۋلىق جاس ناۋبايشى شۇبات پەن بالقايماقتان ەرەكشە ءبالىش دايىنداعانىن جازدىق.