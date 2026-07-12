عالىمدار توپىراقتان ەلەكتر قۋاتىن الدى
استانا. قازاقپارات - بريتانيالاق عالىمدار توپىراقتان قۋات الدى. تىڭ تەحنولوگيا ءۇيدى تولىقتاي جارىقپەن قامتاماسىز ەتۋگە ازىرگە كۇشى جەتپەيدى. الايدا اۋىل شارۋاشىلىعىندا قولدانىلاتىن شاعىن قۇرىلعىلاردى قۋاتتايدى.
عالىمدار توپىراقتان قۋات الۋ ءۇشىن مىنا ساڭىراۋقۇلاق ءتارىزدى قۇرىلعىنى جەرگە كومىپ تاستايدى. سودان جەردەگى ميكرواعزالار ورگانيكالىق زاتتاردى ىدىراتقان كەزدە ەلەكتروندار بولىنەدى. ارنايى قۇرىلعى سول ەلەكترونداردى توققا اينالدىرادى. عالىمدار جاڭا تەحنولوگيانى زەرتحانادا ەمەس، تابيعي ورتادا سىناقتان وتكىزگەنىن ايتادى.
«زەرتحانادا بەلگىلى ءبىر ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءبىر بولەك، ال سول ناتيجەنى ناقتى ومىردە قايتالاۋ مۇلدە باسقا دۇنيە. سوندىقتان زەرتحانالىق كورسەتكىشتەردى شىنايى ورتادا دا دالەلدەي الامىز با دەگەن سۇراققا ەرەكشە ءمان بەردىك»، - Bactery كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ياكۋب دجەگەلوۆسكي.
ەرەكشەلىگى سول، بۇل قۇرىلعى 30 جىل ءتيىمدى جۇمىس ىستەي الادى. ءبىر مەزەتتە 10 ساۋساق باتارەياسىنىڭ قۋاتىنا تەڭ توق وندىرەدى. عالىمدار مۇنىمەن توقتاپ قالماق ەمەس. ونىڭ قۋاتىن التى ەسە ارتتىرۋعا نيەتتى.
«الەمنىڭ ءار جەرىندە كليمات تا، توپىراق تا ءارتۇرلى. سوندىقتان ءبىز بۇل قۇرىلعىنى كەز كەلگەن اۋا رايىنا بەيىمدەگىمىز كەلەدى. جاڭبىر جاۋسا نەمەسە كۇن ىسىپ كەتسە دە، جۇمىسىن توقتاتپايدى. كادىمگى باتارەيالارعا قاراعاندا الدەقايدا ۇزاق جۇمىس ىستەيدى»، دەيدى Bactery كومپانياسىنىڭ ينجەنەرى يۋەن كومفورت-كەير.
قازىر الەمدە ەلەكتر قۋاتىنا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. ال باقشاعا ورناتىلعان مۇنداي قۇرىلعى شىعىندى ازايتۋعا سەپ بولارى انىق. سونداي-اق قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەيدى. «ياعني جاسىل ەنەرگەتيكانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى»، - دەيدى ماماندار.
«ماسەلەن، كۇن پانەلدەرى تۇندە جۇمىس ىستەمەيدى. ال ءبىزدىڭ جۇيە تاۋلىك بويى ەلەكتر قۋاتىن وندىرەدى. سوندىقتان كۇن پانەلدەرىنە قوسىمشا قۋات كوزى بولا الادى»، - Bactery كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ياكۋب دجەگەلوۆسكي.
عالىمدار الدا توپىراقتان قۋات الاتىن باتارەيالاردى قولدانىسقا ەنگىزۋگە نيەتتى. «ءتىپتى كوپ ۇزاماي نارىققا شىعارامىز»، - دەپ وتىر.
24.kz