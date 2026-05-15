عالىمدار سالماعى 30 توننا بولاتىن الىپ دينوزاۆردىڭ سۇيەگىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - تايلاندتا پالەونتولوگتار ەڭ ۇلكەن دينوزاۆردى انىقتادى. بۇل الىپ زاۋروپود شامامەن 113 ميلليون جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەن، ۇزىندىعى - 27 مەتر، سالماعى 28 تونناعا جەتكەن، دەپ حابارلايدى Reuters.
تايلاندتىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى چاياپحۋم پروۆينسياسىندا ەجەلگى شوپقورەكتى دينوزاۆردىڭ قالدىقتارى تابىلدى. العاشقى سۇيەك فراگمەنتتەرىن جەرگىلىكتى تۇرعىن بايقاپ، كەيىن عالىمدار بىرنەشە جىل بويى قازبا جۇمىستارىن جۇرگىزدى. زەرتتەۋشىلەر ومىرتقا، قابىرعالار، جامباس سۇيەكتەرى جانە قول- قولقا سۇيەكتەرىنىڭ بولىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە 1,78 مەترلىك يىق سۇيەگىن تاپتى.
جاڭا تۇرگە Nagatitan chaiyaphumensis اتاۋى بەرىلدى. ول سالماعى اۋىر، كىشكەنتاي باسى مەن ۇزىن مويىنى جانە قۇيرىعى زاۋروپود دينوزاۆرلار توبىنا جاتادى. زاۋروپودتار تاريحتاعى ەڭ ءىرى قۇرلىق جانۋارى رەتىندە تانىلعان.
عالىمداردىڭ باعالاۋى بويىنشا Nagatitan-تىڭ سالماعى 25-تەن 28 تونناعا دەيىن بولعان. باس سۇيەك پەن تىستەرى تابىلماعانىمەن، پالەونتولوگتار ونىڭ باسقا زاۋروپودتار سياقتى نەگىزىنەن كونۋستىق وسىمدىكتەر مەن تۇقىمدى پاپوروتنيكتەرمەن قورەكتەنگەن دەپ بولجايدى.
ۇزىندىعى مەن كولەمىنە قاراماستان، Nagatitan وڭتۇستىك امەريكانىڭ الىپ تۇرلەرى - ارگەنتينوزاۆر مەن پاتاگوتيتان سياقتى دينوزاۆرلارعا قاراعاندا كىشكەنتاي، ولاردىڭ ۇزىندىعى 30 مەتردەن اسقان.
تولىق ولشەمدى Nagatitan chaiyaphumensis قالپىنا كەلتىرىلگەن نۇسقاسى بانگكوكتاعى مۋزەيگە قويىلعان.
