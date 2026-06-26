عالىمدار قورىقتاعى اڭ- قۇستارعا مونيتورينگ جۇرگىزدى
استانا. قازاقپارات - 9- 12-ماۋسىم ارالىعىندا قورىق اۋماعىندا جوسپارلى عىلىمي-زەرتتەۋ جانە مونيتورينگ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ماماندار فوتوتۇزاقتار ورناتىپ، اڭ-قۇستاردىڭ تىرشىلىگىن باقىلاپ، جينالعان دەرەكتەردى وڭدەۋگە كىرىستى. بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، عىلىم، اقپارات جانە مونيتورينگ ءبولىمىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرلەرى ا. پۋلاتوۆ، س. تۋرماگامبەتوۆ جانە قورعاۋ ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتور جۇرگىزۋشىسى د. اتانتايەۆ قورىق اۋماعىندا عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن.
وڭدەۋ جۇمىستارى ءۇستىرت مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- جىلدىق جوسپارعا سايكەس فوتوتۇزاقتار ورناتىلىپ، دەرەكتەر جينالدى. اڭ-قۇستاردىڭ تىرشىلىگىنە مونيتورينگ جاسالىپ، الىنعان مالىمەتتەر بازاعا تىركەلىپ، وڭدەلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قورىق اۋماعىندا اۋا-رايى 9-11-ماۋسىمدا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى 6- 7 م/س، تەمپەراتۋرا 25- 35 گرادۋس ارالىعىندا بولدى. 12-ماۋسىمدا اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بايقالدى.
ايتا كەتەيىك، «التىن-ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى دالا قىرانى Aquila nipalensis بالاپانىن قورەكتەندىرىپ جاتقان ءساتىن جاريالاعان بولاتىن.