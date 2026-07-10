عالىمدار قان كەتۋدى لەزدە توقتاتاتىن ۇنتاق ويلاپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - زەرتتەۋشىلەر قان كەتۋدى شامامەن ءبىر سەكۋندتا توقتاتا الاتىن ۇنتاق جاساپ شىعاردى. بۇل جاڭا تەحنولوگيا جەدەل مەديتسينالىق كومەكتە ماڭىزدى جەتىستىك بولۋى مۇمكىن.
سەبەبى ول جارا بەتىندە لەزدە قورعانىس توسقاۋىلى پايدا بولۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
«ۋلترا جىلدام گەموستاز جانە جەدەلدەتىلگەن جارالاردى ەمدەۋگە ارنالعان يوندىق گەلدەۋ ۇنتاعىنىڭ» زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Advanced Functional Materials حالىقارالىق عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
بۇل ازىرلەمە تراۆماتولوگيا جانە جەدەل مەديتسينالىق كومەك سالاسىنداعى نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرىن شەشۋگە ارنالعان: اسىرەسە ءداستۇرلى تاڭعىشتار ءتيىمسىز بولاتىن تەرەڭ جارالاردا قان كەتۋدى دەرەۋ توقتاتۋعا كومەكتەسەدى.
AGCL دەپ اتالاتىن جاڭا ماتەريال ۇنتاقتى گەموستاتيكالىق جۇيە تۇرىندە ۇسىنىلادى. جاراعا جاققان كەزدە ول قانداعى كالتسيي يوندارىمەن ارەكەتتەسىپ، شامامەن ءبىر سەكۋند ىشىندە جابىسقاق گيدروگەل تۇزەدى. بۇل زاقىمدالعان جارا بەتىندە قورعانىس قاباتىن تۇزەدى جانە قان كەتۋدى توقتاتۋعا كومەكتەسەدى.
AGCL قۇرامىندا الگينات، گەللان شايىرى، حيتوزان جانە گلۋتارالدەگيد بار. الگينات جانە گەللان شايىرى گەلدىڭ تەز ءتۇزىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى، ال حيتوزان قان كومپونەنتتەرىن بايلانىستىرۋعا كومەكتەسەدى جانە باكتەرياعا قارسى قاسيەتكە يە. بۇل كومبيناتسيا جارانى تەز جاۋىپ قانا قويماي، تابيعي قان ۇيۋى مەن تىندەردى قالپىنا كەلتىرۋ پروتسەسىن جەدەلدەتەدى.
تەرەڭ جارالاردا قولدانىلۋى قيىن ءداستۇرلى گەموستاتيكالىق پلاستىرلەردەن ايىرماشىلىعى، ۇنتاق ءارتۇرلى پىشىندەگى جانە تەرەڭدىكتەگى جارالاردى وڭاي تولتىرادى. زەرتتەۋ ونىڭ ءوز سالماعىنان شامامەن 7,25 ەسە كوپ قاندى سىڭىرە الاتىنىن كورسەتتى.
اۆتورلار سونىمەن قاتار ۇنتاق بولمە تەمپەراتۋراسىندا ەكى جىل تۇرسا دا ءوز قاسيەتىن ساقتايتىنىن انىقتادى. ول جارا بەتىنە جاقسى جابىسادى جانە مەحانيكالىق كەرنەۋ كەزىندە دە ونى ءتيىمدى جابۋ قابىلەتىن ساقتايدى.
جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەدە AGCL كلينيكالىق گەموستاتيكالىق ماتەريال TachoSil-گە قاراعاندا قان جوعالتۋدى ازايتىپ، قان كەتۋدى جەدەل توقتاتتى. سونداي-اق ول تەرىنىڭ رەگەنەراتسياسىن، جاڭا قان تامىرلارىنىڭ پايدا بولۋىن جانە كوللاگەن ءتۇزىلىسىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى جارالاردىڭ جازىلۋىن جەدەلدەتتى.
پرەپارات ءالى دە زەرتتەۋ كەزەڭىندە. تراۆماتولوگيا، حيرۋرگيا جانە جەدەل مەديتسينالىق كومەككە ەنگىزىلمەس بۇرىن، ۇنتاق ادامدارعا قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن راستاۋ ءۇشىن قوسىمشا سىناقتان وتەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن قازاقستان مەديتسينالىق تۋريستەرگە ارنالعان «ءبىر تەرەزە» جۇيەسىن ەنگىزەتىنىن حابارلاعان ەدىك.