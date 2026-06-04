عالىمدار كۇيزەلىستى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءادىسىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانياداعى بريستول ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى دەپرەسسيانى ەمدەۋدىڭ مۇلدە جاڭا ءتاسىلىن سىناقتان وتكىزدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى يممۋندىق جۇيەدەگى قابىنۋ پروتسەستەرىن نىساناعا الاتىن تەراپيانىڭ كەيبىر ناۋقاستارعا كومەكتەسۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
سوڭعى جىلدارى ماماندار دەپرەسسيانىڭ دامۋىنا تەك پسيحولوگيالىق ەمەس، اعزاداعى قابىنۋ پروتسەستەرى دە اسەر ەتۋى مۇمكىن دەگەن تۇجىرىمعا ءجيى توقتالۋدا. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، دەپرەسسياعا شالدىققان ءاربىر ءۇشىنشى ادامنىڭ قانىندا قابىنۋ ماركەرلەرىنىڭ دەڭگەيى جوعارى بولادى.
عالىمدار ينتەرلەيكين-6 (IL-6) دەپ اتالاتىن اقۋىزعا ەرەكشە نازار اۋدارعان. بۇل زات يممۋندىق جۇيەنىڭ جۇمىسىن رەتتەۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى جانە دەپرەسسيانىڭ بيولوگيالىق مەحانيزمدەرىنىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
پيلوتتىق زەرتتەۋگە ەمگە قيىن كونەتىن دەپرەسسياسى جانە جەڭىل سوزىلمالى قابىنۋ بەلگىلەرى بار 30 ادام قاتىستى. ولاردىڭ 14 ىنە ادەتتە ريەۆماتويدتى ارتريت سياقتى قابىنۋ اۋرۋلارىن ەمدەۋگە قولدانىلاتىن توتسيليزۋماب پرەپاراتى بەرىلسە، قالعان 16 ادام پلاتسەبو قابىلداعان.
ءتورت اپتادان كەيىن عالىمدار دەپرەسسيا، مازاسىزدىق، شارشاۋ جانە ءومىر ساپاسى كورسەتكىشتەرىن سالىستىردى. ناتيجەسىندە توتسيليزۋماب العان توپتا جاعدايدىڭ جاقسارۋى ايقىنىراق بايقالعان. بۇل توپتاعى قاتىسۋشىلاردىڭ 54 پايىزى رەميسسياعا جەتسە، پلاتسەبو توبىندا بۇل كورسەتكىش 31 پايىز بولعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇنى دەپرەسسيانى ەمدەۋدە يممۋندىق جۇيەنى نىساناعا الاتىن العاشقى پەرسپەكتيۆالى تاسىلدەردىڭ ءبىرى دەپ باعالايدى. سونىمەن قاتار ولار بۇل ءادىس بولاشاقتا ءار ناۋقاستىڭ بيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي جەكە ەمدەۋ ستراتەگيالارىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
دەگەنمەن ماماندار ناتيجەلەرگە ساقتىقپەن قاراۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتەدى. زەرتتەۋگە قاتىسۋشىلار سانى از بولعاندىقتان، قورىتىندىلاردى راستاۋ ءۇشىن ءىرى كلينيكالىق سىناقتار قاجەت. بۇعان قوسا، توتسيليزۋماب كۇردەلى ءدارى سانالادى جانە ونى دارىگەردىڭ باقىلاۋىنسىز قولدانۋعا بولمايدى.
عالىمدار قازىر بۇل ءادىستىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن كەڭ اۋقىمدا زەرتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر.