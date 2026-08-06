عالىمدار كۇن بەتىنىڭ تاريحتاعى ەڭ انىق سۋرەتتەرىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق زەرتتەۋشىلەر توبى كۇن بەتىنىڭ بۇرىن-سوڭدى بولماعان ايقىندىقتاعى فوتولارىنا قول جەتكىزدى. جاڭا كەسكىندەر عالىمدارعا وسى ۋاقىتقا دەيىن ەڭ قۋاتتى كۇن تەلەسكوپتارىنىڭ وزىنە بايقالماعان قىزعان پلازماداعى ەرەكشە قۇرىلىمداردى زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەردى، دەپ حابارلايدى AP اگەنتتىگى.
فوتو سۋرەتتەر ا ق ش ۇلتتىق عىلىمي قورىنىڭ گاۆاي ارالىنداعى ماۋيدە ورنالاسقان دەنيەل ك. ينوۋە اتىنداعى كۇن تەلەسكوپىنىڭ كومەگىمەن تۇسىرىلگەن. ماماندار كۇندى ارنايى قورعانىس قۇرالدارىنسىز باقىلاۋ قاۋىپتى ەكەنىن، سوندىقتان زەرتتەۋ كاسىبي عىلىمي جابدىق ارقىلى جۇرگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
باستاپقىدا ءتۇسىرىلىم تەلەسكوپتىڭ مۇمكىندىكتەرىن سىناۋ جانە جابدىقتارىن باپتاۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەن. الايدا دەرەكتەردى تالداۋ بارىسىندا عالىمدار كۇننىڭ سىرتقى جارقىن قابىعىنىڭ تاريحتاعى ەڭ جوعارى اجىراتىمدىلىقتاعى سۋرەتتەرىن العانىن انىقتادى.
جاڭا سۋرەتتەردەن زەرتتەۋشىلەر جۇلدىز بەتىمەن تارالاتىن قاۋىرسىن ءتارىزدى ەرەكشە قۇرىلىمداردى بايقاعان. ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كۇن فيزيگى جۋيجۋ چەننىڭ ايتۋىنشا، بۇل ورنەكتەر ۆينسەنت ۆان گوگتىڭ «جۇلدىزدى ءتۇن» كارتيناسىنداعى يرەك اسپاندى ەسكە سالادى.
تالداۋ ناتيجەسىندە ءارتۇرلى جىلدامدىقپەن قوزعالاتىن ماگنيتتەلگەن پلازما اعىندارىنىڭ اسەرىنەن پايدا بولاتىن تولقىن ءتارىزدى قۇبىلىس انىقتالدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جەلدىڭ اسەرىنەن سۋ بەتىندە تۇزىلەتىن تولقىندارعا ۇقسايدى.
مۇنداي قۇبىلىستار بۇعان دەيىن جەردە، سونداي-اق يۋپيتەر مەن ساتۋرن اتموسفەراسىندا بايقالعانىمەن، كۇندە العاش رەت وسىنداي جوعارى دالدىكپەن تىركەلىپ وتىر.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nature عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن بەتىن ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ تاجدىك ماسسا لاقتىرىستارىنىڭ قالاي پايدا بولاتىنىن جاقسىراق تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي پلازما اعىندارى جەرگە جەتكەن جاعدايدا گەوماگنيتتىك داۋىل تۋعىزىپ، GPS پەن سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتۋى جانە پوليارلىق شۇعىلالاردىڭ پايدا بولۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.