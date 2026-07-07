عالىمدار جىلدام جۇرەتىن ادامداردىڭ ارتىقشىلىعىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تاعى ستوني-برۋك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەنەسسانس مەديتسينا مەكتەبىنىڭ عالىمدارى جىلدام جۇرەتىن ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ مي قىزمەتى ۇزاق ۋاقىت بويى جاقسى ساقتالاتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Neurology عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار شامامەن 4 مىڭ ەرەسەك ادامنىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى مالىمەتتەردى تالداعان. ناتيجەسىندە قاتارلاستارىمەن سالىستىرعاندا جىلدامىراق جۇرەتىن ادامداردىڭ التسگەيمەر اۋرۋى مەن دەمەنتسياعا شالدىعۋ قاۋپى تومەن بولاتىنى بەلگىلى بولدى. بۇل ولاردىڭ ميىندا جاسقا بايلانىستى وزگەرىستەر بايقالعانىمەن، تانىمدىق قابىلەتتەرى جاقسى ساقتالاتىنىن كورسەتكەن.
زەرتتەۋشىلەر مۇنداي قۇبىلىستىڭ ناقتى سەبەبىن ازىرگە انىقتاي الماعان. دەگەنمەن ولاردىڭ پىكىرىنشە، نەگىزگى ءرولدى تۇراقتى قوزعالىس پەن ۇزاق جىلدار بويى قالىپتاسقان سالاۋاتتى ءومىر سالتى اتقارۋى مۇمكىن. بۇل اسىرەسە قان تامىرلارىنىڭ ساۋلىعىنا وڭ اسەر ەتىپ، ميدىڭ قىزمەتىن قورعاۋعا كومەكتەسەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جىلدام ءجۇرۋ ميدىڭ جاقسى كۇيىنىڭ بەلگىسى مە، الدە ونى ساقتاۋعا ىقپال ەتەتىن فاكتور ما - بۇل سۇراققا قوسىمشا زەرتتەۋلەر جاۋاپ بەرەدى.
سوعان قاراماستان ماماندار ەگدە جاستاعى ادامدارعا كۇندەلىكتى سەرۋەندەۋدى ادەتكە اينالدىرىپ، دەنساۋلىق جاعدايىنا قاراي ءجۇرۋ قارقىنىن بىرتىندەپ ارتتىرۋدى ۇسىنادى.