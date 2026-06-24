عالىمدار جەر بەتىندەگى ەڭ كونە الىپ شۇڭقىردىڭ قاشان پايدا بولعانىن انىقتادى
استانا. kazinform - اۋستراليالىق گەولوگتار 2025 -جىلى ەلدىڭ سولتۇستىك- باتىسىنداعى پيلبارا ايماعىندا تابىلعان جەردەگى ەڭ كونە كراتەردىڭ ناقتى جاسىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى Report.
قۇرىلىمنىڭ ديامەترى 40-45 شاقىرىمدى قۇرايدى، ال ونىڭ قالىپتاسۋى شامامەن 3 ميلليارد جىل بۇرىن بولعان. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل الىپ شۇڭقىر جەردىڭ ارحەي داۋىرىنە جاتادى، ياعني عالامشاردا العاش رەت ماتەريكتەر قالىپتاسا باستاعان كەزەڭدەگى ەڭ ەجەلگى بەلگىلى نىسانداردىڭ ءبىرى.
پروفەسسور كريستوفەر كيركلەندتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا پروتسەسس بۇل كراتەردى جەردىڭ ەرتە گەولوگيالىق تاريحىنان ساقتالعان وسىنداي تيپتەگى جالعىز بەلگىلى نىسان رەتىندە قاراستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل قۇرىلىمدى زەرتتەۋ جەردىڭ العاشقى دامۋ كەزەڭدەرىندەگى پروتسەستەردى تۇسىنۋگە كومەكتەسەدى.
عالىمدار جاسىن ناقتىلاۋ ءۇشىن تسيركون مينەرالدارىن زەرتتەگەن. بۇل كريستالدار گەولوگيالىق پروتسەستەر تۋرالى اقپاراتتى ۇزاق ۋاقىت ساقتاي الادى. ولاردىڭ يزوتوپتىق قۇرامىن تالداۋ كراتەردىڭ شامامەن 3 ميلليارد جىل بۇرىن پايدا بولعانىن كورسەتتى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، الىنعان ناتيجەلەر نىساننىڭ جاسىن ناقتىلاپ قانا قويماي، ونى ءارى قاراي گەولوگيالىق زەرتتەۋلەر ءۇشىن اسا ماڭىزدى.