عالىمدار جاستار اراسىندا قاتەرلى ىسىكتىڭ نەگە كوبەيىپ بارا جاتقانىن ءتۇسىندىردى
استانا. kazinform - جاستار اراسىندا قاتەرلى ىسىكتىڭ كەيبىر تۇرلەرى ءجيى انىقتالىپ جاتىر.
مۇنىڭ سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - اعزانىڭ بيولوگيالىق قارتايۋىنىڭ جەدەلدەۋى. مۇنداي قورىتىندىعا ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىندەگى مەديتسينا مەكتەبىنىڭ عالىمدارى كەلدى، دەپ حابارلايدى DW.
گەرمانياداعى قاتەرلى ىسىكتى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ (DKFZ) مالىمەتىنشە، ەلدە 20-39 جاس ارالىعىنداعى ادامدار اراسىندا توق جانە تىك ىشەك وبىرىنا شالدىعۋ كورسەتكىشى ايتارلىقتاي كوبەيگەن. وسىنداي ءۇردىس ا ق ش-تا دا بايقالادى، ءارى وندا كورسەتكىش بۇدان دا جوعارى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋشىلەر جاستار اراسىندا سۇيەك كەمىگىنىڭ قاتەرلى ىسىگى مەن جاتىر وبىرىنىڭ كوبەيگەنىن اتاپ ءوتتى.
عالىمدار كوپ ناۋقاستا حرونولوگيالىق جاس پەن بيولوگيالىق جاس اراسىندا ەلەۋلى ايىرماشىلىق بار ەكەنىن انىقتاعان. حرونولوگيالىق جاس ادامنىڭ ءومىر سۇرگەن جىلدارىمەن ولشەنسە، بيولوگيالىق جاس اعزانىڭ قانشالىقتى توزعانىن كورسەتەدى. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى جاستاردىڭ اعزاسى بۇرىنعى بۋىندارعا قاراعاندا جىلدامىراق قارتايۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋ اۆتورلارى ازىرگە بيولوگيالىق قارتايۋدىڭ جەدەلدەۋى مەن قاتەرلى ىسىك قاۋپىنىڭ ارتۋى اراسىندا تەك بايلانىس انىقتالعانىن، ال ولاردىڭ اراسىندا تىكەلەي سەبەپ-سالدارلىق بايلانىس دالەلدەنبەگەنىن اتاپ ءوتتى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ءبىرى رون ياحيموۆيچتىڭ ايتۋىنشا، بيولوگيالىق جاسقا اسەر ەتەتىن فاكتورلاردىڭ شامامەن جارتىسى گەنەتيكاعا بايلانىستى، ال قالعان جارتىسىنا ادامنىڭ ءوزى ىقپال ەتە الادى. بيولوگيالىق قارتايۋدى باياۋلاتۋعا تۇراقتى دەنە بەلسەندىلىگى، جەتكىلىكتى ۇيقى جانە تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ كومەكتەسەدى. ال جاس كەزدەن سەمىزدىك، قيمىل-قوزعالىستىڭ ازدىعى جانە ۇيقىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى قارتايۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتەتىن فاكتورلاردىڭ قاتارىنا جاتادى.
ايتا كەتەيىك، گونكونگ عالىمدارى قاتەرلى ىسىكتى ەرتە انىقتاۋعا ارنالعان د ن ق تەستىن ازىرلەپ جاتىر.