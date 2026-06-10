عالىمدار شەگىرتكەگە قارسى حيميكاتتارعا بالاما بيوپرەپارات ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا ماروككو شەگىرتكەسىنە قارسى جاڭا بۋىنداعى بيولوگيالىق پرەپاراتتىڭ دالالىق سىناقتارى ءساتتى اياقتالدى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ەنتوموپاتوگەندى Metarhizium anisopliae ساڭىراۋقۇلاعى نەگىزىندە ازىرلەنگەن ەكولوگيالىق قاۋىپسىز پرەپاراتتىڭ جوعارى ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتتى. بۇل تۋرالى اشم ءمالىم ەتتى.
- جۇمىستار «شەكارالاس كوبەيۋ وشاقتارىنداعى شەگىرتكەلەرگە قارسى ساڭىراۋقۇلاق نەگىزىندەگى بيوپرەپاراتتاردى قولدانۋ تەحنولوگياسىن زەرتتەۋ جانە دەمونستراتسيالاۋ» اتتى حالىقارالىق جوبا اياسىندا جۇرگىزىلدى. زەرتتەۋگە ج. جيەمبايەۆ اتىنداعى قازاق وسىمدىك قورعاۋ جانە كارانتين عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمدارى اكادەمياسىنىڭ وسىمدىك قورعاۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارىمەن بىرلەسىپ قاتىستى،-دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
دالالىق سىناقتار تۇركىستان وبلىسى قازىعۇرت اۋدانىنىڭ جايىلىمدىق القاپتارىندا وتكىزىلدى. بيولوگيالىق اگەنت رەتىندە Metarhizium anisopliae ساڭىراۋقۇلاعى نەگىزىندەگى پرەپارات قولدانىلدى. بۇل پرەپارات حيميالىق ينسەكتيتسيدتەردىڭ ءتيىمدى ءارى ەكولوگيالىق ءقاۋىپسىز بالاماسى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
- تيىمدىلىكتى باعالاۋ ءۇشىن وڭدەلگەن شەگىرتكەلەر ارنايى دالالىق تورلارعا 20 داراقتان ورنالاستىرىلدى. سونىمەن قاتار وڭدەۋدەن كەيىن ءبىر تاۋلىك وتكەن سوڭ باقىلاۋ توپتارى قۇرىلدى. باقىلاۋ كەزەڭى بويى ماماندار زيانكەستەردىڭ قىرىلۋ كورسەتكىشتەرىن كۇن سايىن تىركەپ وتىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاندىكتەردىڭ زاقىمدانۋىنىڭ العاشقى بەلگىلەرى وڭدەۋدەن كەيىنگى ءۇشىنشى تاۋلىكتە بايقالدى. بەسىنشى تاۋلىكتە قىرىلۋ دەڭگەيى %70-80 عا جەتىپ، توعىزىنشى تاۋلىكتە تاجىريبەلىك توپتارداعى بارلىق داراقتىڭ تولىق قىرىلعانى تىركەلدى.
- ماروككو شەگىرتكەسى (Dociostaurus maroccanus) جايىلىمدار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنا ەلەۋلى زيان كەلتىرۋگە قابىلەتتى، اسا قاۋىپتى شەگىرتكە زيانكەستەرىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. وسىعان بايلانىستى وسىمدىكتەردى قورعاۋدىڭ بيولوگيالىق ادىستەرىن دامىتۋ اگروونەركاسىپ كەشەنىن ەكولوگيالاندىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى،- دەپ حابارلادى ا ش م.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، سىناق ناتيجەلەرى پرەپاراتتىڭ جوعارى بيولوگيالىق تيىمدىلىگىن جانە قورشاعان ورتاعا قوسىمشا حيميالىق جۇكتەمە تۇسىرمەي-اق شەگىرتكە زيانكەستەرىنىڭ سانىن رەتتەۋدە ەنتوموپاتوگەندى ساڭىراۋقۇلاقتاردى قولدانۋدىڭ كەلەشەگى زور ەكەنىن دالەلدەيدى.
الداعى ۋاقىتتا زەرتتەۋشىلەر سىناقتاردى قازاقستاننىڭ ءارتۇرلى كليماتتىق ايماقتارىندا كەڭەيتۋدى، سونداي-اق اتالعان تەحنولوگيانى شەگىرتكە زيانكەستەرىن مونيتورينگتەۋ جانە ولاردىڭ سانىن رەتتەۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ بويىنشا پراكتيكالىق ۇسىنىمدار ازىرلەۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا شەگىرتكەمەن كۇرەسكە اۆياتسيا مەن دروندار قولدانىلىپ جاتىر.