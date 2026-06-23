عالىمدار شاش وسىرەتىن جاڭا پرەپاراتتى سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - شاشتىڭ سيرەۋى مەن ءتۇسۋى - ميلليونداعان ادامدى الاڭداتاتىن ماسەلەلەردىڭ ءبىرى. اسىرەسە جاس ۇلعايعان سايىن بۇل پروبلەما جيىلەي تۇسەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 65 جاسقا قاراي ەرلەردىڭ باسىم بولىگىندە، ال ايەلدەردىڭ ۇشتەن بىرىنىڭ استامىندا شاشتىڭ ايتارلىقتاي سيرەۋى بايقالادى. الايدا بۇگىندە شاش ءتۇسۋىن ەمدەۋگە ارنالعان ءتيىمدى دارىلەردىڭ سانى ءالى دە از.
وسى باعىتتا امەريكالىق Veradermics بيوفارماتسيەۆتيكالىق كومپانياسى جاڭا پرەپارات ازىرلەپ جاتىر. VDPHL01 دەپ اتالاتىن ءدارى كلينيكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ماڭىزدى كەزەڭدەرىنىڭ بىرىنەن ءساتتى ءوتىپ، العاشقى ناتيجەلەرى مامانداردىڭ نازارىن اۋداردى.
جاڭا ءدارىنىڭ ەرەكشەلىگى نەدە؟
پرەپاراتتىڭ نەگىزىندە شاش وسىرۋگە ارنالعان ەڭ تانىمال زاتتاردىڭ ءبىرى - مينوكسيديل بار. بۇل كومپونەنت ونداعان جىلدان بەرى ءتۇرلى لوسوندار مەن سىرتقا جاعىلاتىن قۇرالداردىڭ قۇرامىندا قولدانىلىپ كەلەدى.
الايدا جاڭا ازىرلەمەنىڭ باستى ايىرماشىلىعى - ونىڭ تابلەتكا تۇرىندە شىعارىلۋى. مينوكسيديلدى تابلەتكا تۇرىندە پايدالانۋ ۇزاق ۋاقىت بويى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە بايلانىستى شەكتەۋلى بولىپ كەلدى. سەبەبى ءدارى اعزاعا تەز سىڭگەن جاعدايدا جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەدى.
عالىمدار بۇل ماسەلەنى ءدارىنىڭ اعزاعا بىرتىندەپ ءسىڭۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جاڭا تەحنولوگيا ارقىلى شەشكەن. ناتيجەسىندە بەلسەندى زات قانعا بىردەن ەمەس، باياۋ تارالىپ، شاش تۇبىرلەرىنە تۇراقتى اسەر ەتەدى. بۇل جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى دە ازايتادى.
سىناق ناتيجەلەرى قانداي؟
زەرتتەۋگە 500 دەن استام ەرىكتى قاتىسقان. التى ايلىق ەمدەۋ كۋرسىنان كەيىن قاتىسۋشىلاردىڭ 85 پايىزدان استامى شاشىنىڭ جاعدايى جاقسارعانىن ايتقان.
قاتىسۋشىلاردىڭ پىكىرىن زەرتتەۋ ناتيجەلەرى دە راستادى. جاڭا پرەپاراتتى قابىلداعان ادامداردا شاشتىڭ ءوسۋى پلاتسەبو قابىلداعاندارمەن سالىستىرعاندا شامامەن ءتورت ەسە جوعارى بولعان.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋ بارىسىندا ءدارىنىڭ قاۋىپسىزدىك كورسەتكىشتەرى دە وڭ ناتيجە بەرگەن. قاتىسۋشىلار اراسىندا اۋىر جاناما اسەرلەر تىركەلمەگەن.
زەرتتەۋلەر ءالى جالعاسىپ جاتىر
ازىرگە جاڭا پرەپارات تولىق ماقۇلدانعان جوق. كومپانيا كلينيكالىق سىناقتاردىڭ كەلەسى كەزەڭدەرىن جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر. قازىر ەرلەر اراسىندا قوسىمشا زەرتتەۋلەر جوسپارلانسا، ايەلدەرگە ارنالعان سىناقتارعا جاڭا ەرىكتىلەردى قابىلداۋ باستالعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الداعى زەرتتەۋلەر دە ءساتتى اياقتالسا، VDPHL01 ايەلدەردەگى شاش ءتۇسۋىن ەمدەۋگە ارنالعان العاشقى رەسمي ماقۇلدانعان تابلەتكالاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.