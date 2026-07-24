عالىمدار بەل اۋرۋىنا قارسى ەڭ پايدالى سپورت ءتۇرىن انىقتادى
استانا.قازاقپارات - بەلدىڭ سوزىلمالى اۋىرسىنۋىن ازايتۋدىڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى انىقتالدى.
اۋستراليالىق عالىمدار جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، اپتاسىنا بىرنەشە رەت تۇراقتى جۇزۋمەن اينالىسۋ اۋىرسىنۋدى ەداۋىر ازايتىپ، كۇندەلىكتى قوزعالىستى جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەدى. بۇعان دەيىن دارىگەرلەر مۇنداي دەنە بەلسەندىلىگىن ءجيى ۇسىنعانىمەن، ونىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيتىن عىلىمي دەرەك جەتكىلىكسىز بولعان.
زەرتتەۋگە ورتاشا جاسى 41 دە بولاتىن، كەمىندە 12 اپتا بويى بەلى اۋىراتىن 76 ەرەسەك ادام قاتىستى. ولار ەكى توپقا ءبولىندى.
ءبىرىنشى توپ سەگىز اپتا بويى جەكە ازىرلەنگەن باعدارلاما بويىنشا جۇزۋمەن اينالىسىپ، مامانداردان ونلاين كەڭەس الىپ وتىرعان. ال ەكىنشى توپقا تەك بەلدىڭ سوزىلمالى اۋىرسىنۋى، ونىڭ سەبەپتەرى جانە ونى باقىلاۋ جولدارى تۋرالى اقپاراتتىق ساباقتار وتكىزىلگەن.
سونىمەن قاتار بارلىق قاتىسۋشىعا سوزىلمالى اۋىرسىنۋ تۋرالى، قوزعالىستىڭ ماڭىزى جانە قاۋىپسىز دەنە بەلسەندىلىگىنە قاتىستى تۇسىندىرمە بەرىلگەن.
زەرتتەۋ نەنى كورسەتتى؟
سەگىز اپتادان كەيىن ەكى توپتىڭ ناتيجەسىندە ايتارلىقتاي ايىرماشىلىق بايقالعان.
جۇزۋمەن تۇراقتى اينالىسقان ادامداردا اۋىرسىنۋ دەڭگەيى مەن كۇندەلىكتى ومىردەگى قوزعالىس شەكتەۋلەرى باستاپقى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا شامامەن %50 ازايعان. ال بەل اۋرۋىنا بايلانىستى قوزعالىس مۇمكىندىگىن باعالايتىن ارنايى شكالا بويىنشا ولاردىڭ ناتيجەسى تەك اقپاراتتىق قولداۋ العان توپقا قاراعاندا شامامەن %30 جاقسى بولعان.
زەرتتەۋگە كاسىبي جۇزۋشىلەر ەمەس، سۋدا ەركىن جۇزە الاتىن جانە كەمىندە 25 مەتردى توقتاۋسىز ءجۇزىپ وتە الاتىن ادامدار قاتىستى.
ءبىرىنشى توپتاعى ءار قاتىسۋشىنىڭ دەنە دايىندىعى مەن ءجۇزۋ داعدىسىنا قاراي جەكە باعدارلاما جاسالدى. ولار اپتاسىنا ءۇش رەت، ءار جولى 30-45 مينۋتتان جاتتىقتى.
زەرتتەۋ اياقتالعاننان كەيىن دە وڭ ناتيجە ساقتالعان. 26 جانە 52 اپتادان سوڭ جۇزۋمەن اينالىسقان قاتىسۋشىلار بەلىنىڭ بۇرىنعىدان از اۋىراتىنىن ايتقان. دەگەنمەن ۋاقىت وتە كەلە ەكى توپ اراسىنداعى ايىرماشىلىق ءبىرشاما ازايعان.
ءجۇزۋدىڭ تاعى قانداي پايداسى بار؟
عالىمدار اۋىرسىنۋ قارقىندىلىعىن، قوزعالىس كەزىندەگى شەكتەۋلەردى جانە دەنە بەلسەندىلىگىنەن قورقۋ دەڭگەيىن دە باعالاعان. بۇل كورسەتكىشتەردىڭ بارلىعى بويىنشا جۇزۋمەن اينالىسقان قاتىسۋشىلاردىڭ ناتيجەسى جوعارى بولعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، دەنە جاتتىعۋلارى بەلدىڭ سوزىلمالى اۋىرسىنۋىن ەمدەۋدىڭ نەگىزگى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. الايدا سپورتتىڭ بارلىق ءتۇرى بىردەي عىلىمي تۇرعىدا زەرتتەلمەگەن. وسى ۋاقىتقا دەيىن ەڭ سەنىمدى دالەلدەر پيلاتەسكە قاتىستى بولسا، جاڭا زەرتتەۋ ءجۇزۋدىڭ دە تيىمدىلىگى ودان كەم ەمەس ەكەنىن كورسەتتى.
قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تۇراقتى ءجۇزۋ تەك اۋىرسىنۋدى ازايتىپ قانا قويماي، ءوز كۇشىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى ارتتىرىپ، بەلسەندى ءومىر سالتىنا قايتا ورالۋعا كومەكتەسكەن. زەرتتەۋ اياقتالعاننان كەيىن ولاردىڭ ءبىر بولىگى ءجۇزۋدى جالعاستىرسا، ەندى ءبىر بولىگى باسقا دەنە جاتتىعۋلارىنا كوشكەن.
امانگۇل تىلەي قىزى
el.kz