عالىمدار ايران، سۇزبە جانە قۇرتتىڭ جاڭا قۇرامىن ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىبى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى عالىمدارى ءسۇت ءوندىرىسىنىڭ جاناما ءونىمى سانالاتىن ءسۇت سارىسۋىن ءتيىمدى پايدالانۋعا باعىتتالعان عىلىمي جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا بۇل ءونىم كوبىنە شەكتەۋلى كولەمدە قولدانىلىپ نەمەسە ەكىنشى رەتتىك شيكىزات رەتىندە قولدانىلىپ كەلەدى.
جوبا اياسىندا ءسۇت سارىسۋىن تەرەڭ وڭدەۋ جانە ونى قىشقىل ءسۇت پەن سۇزبە ونىمدەرىن وندىرۋدە پايدالانۋ تەحنولوگيالارى ازىرلەنىپ جاتىر.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءسۇت سارىسۋى جوعارى تاعامدىق ءارى بيولوگيالىق قۇندىلىققا يە جانە فۋنكتسيونالدى تاعام ونىمدەرىن جاساۋعا نەگىز بولا الادى.
زەرتتەۋشىلەر سارىسۋ نەگىزىندە اقۋىز-كومىرسۋلى كونتسەنتراتتار ازىرلەپ، ولاردى بيداي كەبەگى مەن جاسىمىق سەكىلدى وسىمدىك تەكتەس شيكىزاتتارمەن ۇيلەستىرۋدە. مۇنداي ءتاسىل ءونىمنىڭ قورەكتىك قۇندىلىعىن ارتتىرىپ قانا قويماي، ءسۇت وندىرىسىندەگى جاناما ونىمدەردى ۇتىمدى وڭدەۋ ماسەلەسىن دە شەشەدى.
ازىرلەنىپ جاتقان تەحنولوگيالار فۋنكتسيونالدىق قاسيەتتەرى جاقسارتىلعان ايران، سۇزبە ونىمدەرى، قۇرت جانە قويۋلاتىلعان ءسۇت ونىمدەرىنىڭ جاڭا تۇرلەرىن شىعارۋعا جول اشادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ونىمدەردىڭ قۇرامىندا جەڭىل سىڭەتىن اقۋىز، تاعامدىق تالشىقتار مەن دەنساۋلىقتى نىعايتىپ، اس قورىتۋ جۇيەسىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەتىن بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتار مولشەرى جوعارى.
قازىرگى ۋاقىتتا ءونىم رەتسەپتۋرالارىن ازىرلەۋ، تەحنولوگيالىق ولشەمدەردى انىقتاۋ جانە تاجىريبەلىك سىناقتار جۇرگىزۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا بۇل تەحنولوگيالاردى قازاقستاننىڭ ءسۇت وڭدەۋ كاسىپورىندارىندا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبانى ىسكە اسىرۋ ارقىلى ءسۇت سارىسۋىن از قولدانىلاتىن جاناما ونىمنەن جاڭا بۋىنداعى تاعام ونىمدەرىن وندىرۋگە ارنالعان قۇندى شيكىزاتقا اينالدىرۋعا، سونداي-اق شيكىزات شىعىنىن ازايتىپ، ەلدەگى ءسۇت ونەركاسىبىندەگى قايتا وڭدەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا بولادى.