عالىمدار اپتاپ ىستىقتا ءشولدى جاقسى باساتىن ءۇش سۋسىندى اتادى
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە كوپشىلىك ءشولدى قاندىرۋ ءۇشىن تازا سۋ ىشەدى. الايدا عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كەي جاعدايدا اعزاداعى ىلعالدى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن باسقا دا سۋسىندار بار. بۇل تۋرالى Baribar.kz حابارلايدى.
گەرمانيانىڭ Focus باسىلىمى گيدراتاتسياعا قاتىستى عىلىمي زەرتتەۋلەرگە سىلتەمە جاساپ، قاراپايىم سۋ ءاردايىم اعزاداعى سۋ تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى ەمەس ەكەنىن جازدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءسۇت، شاي جانە اپەلسين شىرىنى اعزاداعى سۇيىقتىقتى قاراپايىم سۋعا قاراعاندا ۇزاعىراق ساقتاي الادى.
نەلىكتەن بۇل سۋسىندار ءتيىمدى؟
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، اتالعان سۋسىنداردىڭ قۇرامىندا امينقىشقىلدارى، مايلار، دارۋمەندەر جانە اعزاعا قاجەت مينەرالدار بار.
پروفەسسور دەۆيد نيماننىڭ ايتۋىنشا، قورەك زاتتارى بار سۇيىقتىق اعزادان بىردەن شىعارىلمايدى. ول بىرتىندەپ ءسىڭىپ، جاسۋشالارداعى ىلعال تەڭگەرىمىن ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
سۋدى شامادان تىس ءىشۋ دە زيان
ماماندار سۋدى شامادان تىس تۇتىنۋدىڭ دا دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ەگەر ادام ۇنەمى سۋ ءىشىپ جۇرسە جانە ءزارى ۇنەمى ءتۇسسىز، ءمولدىر بولسا، بۇل اعزاعا قاجەت مولشەردەن ارتىق سۇيىقتىق قابىلداپ جاتقانىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن.
مۇنداي جاعدايدا اعزا سۋدى تولىق سىڭىرمەي، ونى تەز شىعارىپ جىبەرەدى.
ىستىقتا سۋدى قالاي دۇرىس ءىشۋ كەرەك؟
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، اپتاپ ىستىقتا سۋدى نەمەسە باسقا سۋسىنداردى بىردەن كوپ مولشەردە ىشكەننەن گورى، كۇنى بويى از-ازدان ىشكەن دۇرىس.
سۇيىقتىقتى تاماقپەن بىرگە نەمەسە جەمىس-جيدەك جەگەن كەزدە قابىلداۋ دا اعزاداعى ىلعالدىڭ ۇزاق ساقتالۋىنا كومەكتەسەدى جانە ىستىققا ءتوزۋدى ارتتىرادى.
ماماندار بۇل ۇسىنىستار جالپى دەنى ساۋ ادامدارعا ارنالعانىن اتاپ وتەدى. ال بۇيرەك، جۇرەك نەمەسە باسقا سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ازاماتتارعا سۇيىقتىق قابىلداۋ ءتارتىبى دارىگەردىڭ كەڭەسىنە ساي بولۋعا ءتيىس.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اپتاپ ىستىق ساقتالىپ وتىر. ال ەۋروپادا ىستىق اۋا رايىنىڭ سالدارىنان 1300 ادام كوز جۇمىپ، بىرنەشە ەلدە توتەنشە ەسكەرتۋ جاريالاندى.