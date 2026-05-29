عالىمدار اسىل تۇقىمدى بۇقالاردىڭ ءوسىمتالدىعىن ارتتىرۋعا ارنالعان بيوقوسپاعا پاتەنت الدى
استانا. KAZINFORM - «اسىل تۇلىك» رەسپۋبليكالىق اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعى ورتالىعىنىڭ عالىمدارى بۇقا دەرناسىلىنىڭ گوموگەناتى نەگىزىندە جاسالعان تابيعي بيوقوسپانى قولدانۋ ارقىلى اسىل تۇقىمدى بۇقالاردىڭ بيوماتەريالىنىڭ ساپاسى مەن كوبەيۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان عىلىمي زەرتتەۋدى ءساتتى اياقتادى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان ونەرتابىسقا پاتەنت الىنىپ، زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Q1-Q3 دەڭگەيىندەگى حالىقارالىق عىلىمي جۋرنالداردا جاريالاندى.
عىلىمي جۇمىس بارىسىندا ماماندار بيوقوسپانىڭ اسىل تۇقىمدى بۇقالاردىڭ رەپرودۋكتيۆتىك كورسەتكىشتەرىنە اسەرىن زەرتتەدى. ناتيجەسىندە ازىرلەمەنىڭ جوعارى تيىمدىلىگى دالەلدەندى، اتاپ ايتقاندا، بيوماتەريال ساپاسى مەن ونى پايدالانۋ تيىمدىلىگى %30 عا، ال جانۋارلاردىڭ كوبەيۋ قابىلەتى %10 عا ارتقانى انىقتالدى.
الىنعان «تۇيىرشىكتەلگەن گوموگەنات» بيوقوسپاسى تولىقتاي تابيعي جانە ەكولوگيالىق تازا ءونىم. بۇل ونىڭ زاماناۋي مال شارۋاشىلىعى ءۇشىن بولاشاعى زور شەشىمدەردىڭ ءبىرى ەكەنىن دالەلدەيدى.
ازىرلەمەنىڭ عىلىمي ماڭىزىمەن قاتار، سالا ءۇشىن تاجاريبەلىك قۇندىلىعى دا جوعارى. ونى قولدانۋ اسىل تۇقىمدى مال ءوسىرۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن جاقسارتۋعا، سونىمەن بىرگە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بيوقوسپانىڭ كوممەرتسيالىق الەۋەتى دە جوعارى جانە ونى تەحنولوگيانى ەنگىزۋ جونىندەگى كەلىسىمدەر اياسىندا وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرمەن بىرلەسىپ وندىرۋگە بولادى.
- زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنىڭ Q1-Q3 دەڭگەيىندەگى حالىقارالىق جۋرنالداردا جاريالانۋى قازاقستاندىق عىلىمي مەكتەپتىڭ دەڭگەيىنىڭ جوعارى ەكەنىن جانە جوبانىڭ حالىقارالىق عىلىمي قاۋىمداستىق تاراپىنان مويىندالعانىن كورسەتەدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن اسىل تۇقىمدى سيىر الۋعا 6 پايىزدىق نەسيە بەرۋ باستالعانى تۋرالى جازدىق.