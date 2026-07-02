عالىمدار ماسا شاققان جەردى نەگە قاسۋعا بولمايتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM – عالىمدار ماسا شاققان نەمەسە تەرى تىتىركەنگەن جەردى قاسۋ نەگە قىشىنۋدى كۇشەيتىپ، قابىنۋدى ۋشىقتىراتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەسى قىشىنۋ مەن قاسۋدىڭ ءبىر- ءبىرىن كۇشەيتەتىن تۇيىق تسيكل قالىپتاستىراتىنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى medicalxpress.com.
زەرتتەۋ بارىسىندا ماماندار ارنايى تاجىريبەلەر جۇرگىزىپ، كەيبىر تىشقانداردىڭ تىتىركەنگەن جەردى قاسۋىنا مۇمكىندىك بەرمەگەن. ناتيجەسىندە تەرىسىن قاسىماعان جانۋارلاردا ءىسىنۋ مەن بورتپە الدەقايدا جەڭىل وتكەنى بايقالعان.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل پروتسەستە نەگىزگى ءرولدى اعزاداعى تۋچنىە جاسۋشالار اتقارادى. ولار تىتىركەنۋگە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ جاۋاپ بەرىپ، قىشىنۋدى تۋدىراتىن گيستاميندى جانە ميكروبتارمەن كۇرەسۋگە كومەكتەسەتىن باسقا دا زاتتاردى بولەدى.
ال ادام تەرىسىن قاسىعان كەزدە جەڭىل اۋىرسىنۋ پايدا بولادى. وسى ساتتە جۇيكە جاسۋشالارى «سۋبستانسيا P» دەپ اتالاتىن زاتتى بولەدى. ول ءوز كەزەگىندە تۋچنىە جاسۋشالاردى قايتا بەلسەندىرىپ، قابىنۋ مەن قىشىنۋدى ودان ءارى كۇشەيتەدى. وسىلايشا قىشىنۋ - قاسۋعا، ال قاسۋ جاڭا قىشىنۋعا اكەلەتىن تۇيىق تسيكل قالىپتاسادى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، قاسۋ ەۆوليۋتسيالىق تۇرعىدان بەلگىلى ءبىر پايدا اكەلۋى مۇمكىن. مىسالى، ول پارازيتتەردەن ارىلۋعا كومەكتەسكەن. تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەدە قاسۋدان كەيىن تەرىدەگى كەيبىر باكتەريالاردىڭ سانى ازايعانى بايقالعان. الايدا بۇل اسەر تەرىنىڭ زاقىمدانۋى مەن قابىنۋىنىڭ كۇشەيۋىنەن كەلەتىن زياندى وتەي المايدى.
ماماندار قىشىنۋ قاتتى بولماسا، تەرىنى قاسىماي، ارنايى قىشىنۋعا قارسى قۇرالداردى قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى. ماسەلەن، مەنتول قوسىلعان كرەمدەر تەرىنى سالقىنداتىپ، قىشىنۋ سەزىمىن ۋاقىتشا جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەدى.