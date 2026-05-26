عالىمدار 500 جىل بۇرىن جويىلىپ كەتكەن قۇستى سينتەتيكالىق جۇمىرتقا ارقىلى قايتارماق
استانا. KAZINFORM - عالىمدار جاساندى جۇمىرتقالاردان جويىلىپ كەتكەن الىپ موا قۇسىنىڭ 20 دان استام ساۋ بالاپانىن شىعارا الدى.
بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
Colossal Biosciences جويىلىپ كەتكەن جانۋارلاردى قايتا قالپىنا كەلتىرۋمەن اينالىسادى جانە ەكى قۇس ءتۇرىن - موا مەن دودو قايتا ءتىرىلتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل ءۇشىن كونە دنق ۇلگىلەرى نەگىزىندە گەنەتيكالىق موديفيكاتسيا باعدارلامالارى قولدانىلىپ جاتىر.
جالپى كومپانيانىڭ داللاستاعى شتاب-پاتەرىندە 26 بالاپان جارىپ شىققان. الايدا ولاردىڭ ءوزى موا ەمەس، بۇل تەحنولوگيانى سىناۋ ءۇشىن شىعارىلعان تاۋىق بالاپاندارى. عالىمدار مۇنى جويىلىپ كەتكەن قۇستاردى قايتا ءتىرىلتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام دەپ باعالاپ وتىر.
قۇستاردى ءوسىرۋ ءۇشىن جاساندى جۇمىرتقا پلاتفورماسى پايدالانىلعان. ول بيوينجەنەرلىك سيليكون مەمبراناسىنان جانە قاتتى سىرتقى قابىقتان تۇرادى. جۇيە تابيعي جۇمىرتقا قابىعىنىڭ قىزمەتىن قايتالايدى: گاز الماسۋدى، ىلعالدىلىقتى، تەمپەراتۋرانى جانە ەمبريوننىڭ دامۋىن رەتتەيدى.
ەرتەرەكتە موا قۇستارىنىڭ بويى 3,5 مەترگە دەيىن جەتكەن. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى قۇستاردىڭ ەشقايسىسى الىپ موانىڭ جۇمىرتقاسىن باسىپ شىعارا المايدى، سەبەبى ولاردىڭ كولەمى فۋتبول دوبىنداي بولعان.
موا شامامەن 500-600 جىل بۇرىن ادامداردىڭ جاپپاي اۋلاۋىنان جويىلىپ كەتكەن. ولاردىڭ قازىرگى ەڭ جاقىن تۋىسى - اۆستراليادا كەزدەسەتىن ەمۋ قۇسى. ءبىراق ەمۋ جۇمىرتقالارى موا جۇمىرتقاسىنان شامامەن سەگىز ەسە كىشى.
عالىمداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، پروتسەسس ۇرىقتانعان ەمبريوننان باستالادى. كەيىن ەمبريون مەن سارىۋىز جاساندى جۇمىرتقا پلاتفورماسىنا كوشىرىلەدى. بالاپانداردىڭ تولىق دامۋى 21 كۇنگە سوزىلعان جانە بۇل قالىپتى دامۋ ۋاقىتىنا سايكەس كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، جوبا عىلىمي ورتادا پىكىرتالاس تۋعىزدى. كەيبىر زەرتتەۋشىلەر تەحنولوگيانى ماڭىزدى قادام دەپ باعالاسا، ەندى بىرەۋلەرى جويىلىپ كەتكەن ءتۇردى تولىق قالپىنا كەلتىرۋ ازىرگە دالەلدەنبەگەنىن ايتىپ وتىر.