ءاليا مولداعۇلوۆا تۋرالى فيلم مىندەتتى تۇردە كورەرمەندەرگە جول تارتادى دەپ سەنەمىز - ايدا بالايەۆا

استانا. KAZINFORM - ايدا بالايەۆا وتاندىق كينو سالاسىنىڭ قازىرگى جاعدايىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
مينيستر بيىل كەيىنگى 30 جىلدا العاش رەت قازاقستان كانن قالاسىندا وتكەن ەڭ ءىرى كينونارىقتاردىڭ ءبىرى - Marché du Film الاڭىندا ءوز ستەندىن ۇسىنعانىن اتاپ ءوتتى.
- مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنان ءتۇرلى باعىتتاعى سۇراقتار ءجيى تۇسەدى. سول ساۋالداردىڭ ءبىر بولىگى - كينو سالاسىنا قاتىستى. بۇل رەتتە قازاقستاندىقتاردىڭ ۇلتتىق مادەنيەت پەن وتاندىق كينونىڭ دامۋىنا بەيجاي قارامايتىنى قۋانتادى. كەيىنگى جىلدارى كوپشىلىك كورەرمەننىڭ، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ دا قازاق فيلمدەرىنە دەگەن ىقىلاسى ارتىپ كەلەدى. تەك 2024 -جىلدىڭ وزىندە عانا وتاندىق فيلمدەر پروكاتتان جيىرما ەكى ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس تاپتى. ءبىزدىڭ كارتينالار حالىقارالىق بايقاۋلاردا ءجيى جەڭىسكە جەتىپ ءجۇر. سوڭعى بەس جىلدا وتاندىق فيلمدەر ءۇش جۇزدەن استام فەستيۆالگە قاتىسىپ، ءجۇز جەتپىس جەتى ماراپاتقا يە بولدى، - دەدى مينيستر.
- سونىمەن قاتار ءبىز «ەۋرازيا» حالىقارالىق كينوفەستيۆالىن قايتا جاڭعىرتتىق. بۇل ناقتى قادامداردىڭ ءبىرى دەپ بىلەمىن. ءبىراق ءبىز ءۇشىن فيلمدەرىمىزدىڭ شەتەلدىك فەستيۆالگە عانا ەمەس، ءوز كورەرمەنىنە دە كەڭىنەن جەتۋى اسا ماڭىزدى. بيىل ەلىمىزدىڭ كينوتەاترلارىندا «تەزەك»، «فەيكوۆىي ارمان»، «قايتادان» سەكىلدى وتاندىق 10 فيلم كورسەتىلدى. سولاردىڭ ىشىندە «قايتادان» فيلمى پروكاتتا 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس تاۋىپ، مەملەكەت سالعان قاراجاتتى تولىق قايتاردى. بۇل - كينو سالاسىندا جاڭعىرتۋداعى باعىتىمىزدىڭ دۇرىس ەكەنىنىڭ ءبىر دالەلى. قازىر كورەرمەن كوبىنە جەڭىل جانرداعى فيلمدەردى تاڭداپ، اۆتورلىق تۋىندىلاردى كوپ كورە بەرمەيدى. سول سەبەپتى ەندى جوبالاردى ىرىكتەۋ كەزىندە ءبىز يدەيا جانە سەناريمەن قاتار، فيلمنىڭ كورەرمەنگە قانشالىقتى قىزىق بولاتىنىنا دا ءمان بەرەمىز، - دەدى ايدا بالايەۆا.
مينيستر 2024 -جىلدان باستاپ مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تاپقان ءاربىر فيلم الدىمەن ەل كينوتەاترلارىندا كورسەتىلۋگە ءتيىس دەگەن مىندەتتى شارت ەنگىزىلگەنىن ايتتى. تەك سودان كەيىن عانا ونلاين- پلاتفورمالارعا شىعارىلادى. اتالعان شەشىم فيلمدەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، كورەرمەنمەن بايلانىس ورناتۋعا سەبەپ بولادى.
ەلىمىزدە كينو ءوندىرىسىن بارىنشا اشىق ءارى زامانعا ساي ەتۋ ماقساتىندا ە-كينو اتتى سيفرلىق پلاتفورما قۇرىلىپ جاتىر.
- ءبىز تاريحي ءارى پاتريوتتىق باعىتتاعى جوبالاردى دا تۇراقتى تۇردە قولدايمىز. سونىڭ ايعاعى - جۋىردا جارىق كورگەن «كاپيتان بايتاسوۆ» فيلمى. بۇل تۋىندى - ەرلىك، نامىس پەن بورىش الدىنداعى ادالدىق جايىندا تەرەڭ ويعا جەتەلەيدى. حالىق قاھارمانى، پوليتسيا كاپيتانى عازيز بايتاسوۆتىڭ ەرلىگىنە ارنالعان بۇل فيلم كوپشىلىكتى ىزگى قۇندىلىقتارعا ۇندەيدى. سونداي-اق تاعى ءبىر ايرىقشا جوبا - «ءاليا» فيلمىنە توقتالىپ وتكىم كەلەدى. «Microcosm Pictures» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىمەن بىرلەسكەن جوبا بىلتىر ۇلتتىق كينونى قولداۋ ورتالىعى وتكىزگەن بايقاۋدا جەڭىمپاز اتانعان ەدى. الايدا پروداكشن- كومپانيا قارجىلىق سەبەپتەرگە بايلانىستى تۇسىرۋدەن باس تارتتى. سوعان قاراماستان، الداعى ۋاقىتتا بۇل يدەيا قايتا جاندانىپ، ءاليا مولداعۇلوۆا تۋرالى فيلم مىندەتتى تۇردە كورەرمەندەرگە جول تارتادى دەپ سەنەمىز. سونداي- اق، كينو ءوندىرىسىن بارىنشا اشىق ءارى زامانعا ساي ەتۋ ماقساتىندا ە- كينو اتتى سيفرلىق پلاتفورما قۇرىلىپ جاتىر. وندا فيلمدەردىڭ ءتۇسىرىلىمى، تابىسى، كورەرمەننىڭ سانى سياقتى بارلىق دەرەك جينالادى. بۇگىندە ەلىمىزدەگى كينوتەاترلاردىڭ جارتىسى وسى جۇيەگە قوسىلدى. بۇل باعىتتا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
ە- كينو جۇيەسى نارىقتاعى ناقتى جاعدايدى اشىق كورۋگە جول اشادى، - دەدى مينيستر.
ناقتى وزگەرىستەر ءوز ناتيجەسىن بەرە باستادى. ناتيجەسىندە مەملەكەت قولداۋىنا يە بولعان ەلۋ جەتى جوبانىڭ 40 ى - جاس رەجيسسەرلەردىڭ جۇمىسى. ال قازاق تىلىندەگى فيلمدەردىڭ ۇلەسى بۇگىندە 75 پايىزعا جەتتى.
كينەماتوگرافيا تۋرالى زاڭعا ەنگىزىلگەن جاڭا تۇزەتۋلەر مەملەكەتكە قارجىلاندىرۋدىڭ 30 پايىزىن تىكەلەي «قازاقفيلم» كينوستۋدياسىنا بولۋگە جول اشتى. بۇل - ۇلتتىق كينو يندۋسترياسىنىڭ كوشباسشىسى ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك.
بۇگىندە «قازاق فيلم» بەلسەندى دامىپ، سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ، تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرىپ كەلەدى. كينوستۋديا ۇلتتىق كينو قورىن سيفرلاندىرۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە «قازاقانيماتسيا» جوباسى ىسكە قوسىلىپ، ەلىمىزدە العاش رەت انيماتسيانى كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ بولىگى رەتىندە دامىتۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى.
مينيستر قوعامدا تالقىلانىپ جاتقان ماسەلەگە - رۇستەم وماروۆتىڭ «وفسايد» اتتى سەريالىنىڭ YouTube جەلىسىنەن وشىرىلۋىنە نە سەبەپ بولعانىن ءتۇسىندىردى.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - شىعارماشىلىق ەركىندىككە جاعداي جاساۋ جانە اۆتور مەن كورەرمەن اراسىندا سەنىمدى ديالوگ ورناتۋ. بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە تەحنيكالىق شەشىمدەر اشىق ءارى زاڭ اياسىندا قابىلدانادى. قازىر ۇلتتىق كينونى قولداۋ ورتالىعىن «قازاق فيلم» كينوستۋدياسىمەن بىرىكتىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل - ءوندىرىس پروتسەسىن جەڭىلدەتىپ، تيىمدىلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان قادام. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى الداعى ۋاقىتتا دا وتاندىق كينونى دامىتۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. بىزگە قوعام تاراپىنان ءتۇرلى سۇراقتار ءجيى تۇسەدى. سولاردىڭ كەيبىرى قوسىمشا ءتۇسىندىرۋدى قاجەت ەتەدى. مىسالى، جاقىندا كوپ تالقىلانعان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى - رەجيسسەر رۇستەم وماروۆتىڭ «وفسايد» اتتى سەريالىنىڭ YouTube جەلىسىنەن ءوشىرىلىپ، اۆتوردىڭ Instagram پاراقشاسىنىڭ بۇعاتتالۋى بولدى. بۇل جاعدايدىڭ جەكە، ياعني ناقتى ءبىر اككاۋنتقا قاتىستى جايت ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. مۇنداي كەزدە اككاۋنت يەسى ءوز بەتىمەن ونلاين- پلاتفورمانىڭ اكىمشىلىگىنە حابارلاسىپ، پاراقشانى قالپىنا كەلتىرۋ جانە سەبەپتەرىن انىقتاۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرە الادى، - دەدى مينيستر.
ايدا بالايەۆا قوعامدىق ورىنداردا ادەپسىز ءسوز ايتۋ ۇساق بۇزاقىلىق دەپ تانىلعانىن ەسكە سالدى.
- وتاندىق ونلاين-سەريالدار مەن بەينەجوبالاردا ادەپسىز سوزدەردىڭ قولدانىلۋىنا بايلانىستى دا سۇراقتار كوتەرىلدى. بۇل رەتتە ەسكەرەتىن جايت - قازىرگى زاڭنامادا مۇنداي ارەكەت ءۇشىن ناقتى جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەنگەن. ياعني، قوعامدىق ورىنداردا ادەپسىز ءسوز ايتۋ - ۇساق بۇزاقىلىق دەپ تانىلادى. ول ءۇشىن 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە ايىپپۇل سالۋ، 20 دان 60 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نەمەسە 5 تەن 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى قاراستىرىلعان. قۇزىرلى ورگاندار ءاربىر وسىنداي جاعدايدى جەكە قاراستىرادى. بيىل جىل باسىنان بەرى ينتەرنەتتەگى مونيتورينگ ناتيجەسىندە وسىنداي ەلۋدەن استام قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالىپ، ولاردىڭ بارلىعى بويىنشا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە ءتيىستى حابارلاما جولداندى. ءبىز ءاردايىم اشىقتىقتى، شىعارماشىلىق ەركىندىكتى جانە كورەرمەنگە دەگەن جاۋاپكەرشىلىكتى باستى ماقسات ەتەمىز. كينو مەن مەديا سالاسىنىڭ دامۋى قوعامعا، مادەنيەتكە جانە ءبارىمىزدى بىرىكتىرەتىن ورتاق قۇندىلىقتارعا قۇرمەتپەن قاراۋعا نەگىزدەلۋى ءتيىس. بىرلەسكەن جۇمىستار ناتيجەسىندە وتاندىق كينو بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەدى دەپ سەنەمىز! - دەدى مينيستر.