ءاليا اۋلەتىنىڭ ساندىعى
استانا.قازاقپارات - قوبدا اۋدانى ءاليا اۋىلىنداعى «ءاليا» پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ ورتالىعىندا ساقتالعان قۇندى جادىگەر بار. ول كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى ءاليا مولداعۇلوۆانىڭ اكەسى نۇرمۇحامەد سارقۇلوۆتىڭ اعاشتان جاسالعان ساندىقشاسى.
كولەمى كەبەجەگە ۇقساس، ءبىراق شاباداننان ۇلكەن، قايىڭ نە قاراعاي اعاشىنان جاسالعان اشىق قوڭىر ءتۇستى دۇنيە. بۇلىنبەگەن، قۇرعاق جەردە ساقتالعانىمەن، باستاپقى بوياۋلارى ءوشىپ، اعاشىنىڭ ءتۇسى عانا قالعان. بەتكى قاقپاعى شەگەلەنگەن. ونىڭ سىرتىندا تەمىر قۇلىپ ىلەتىن ىلمەگى بار. شامامەن 1920-1930 -جىلدارى جاسالعان سياقتى. وتاربا مەن ارباعا تيەۋگە لايىقتالىپ، جولعا شىققاندا كەرەك-جاراقتى الىپ جۇرۋگە قولايلى دۇنيەنى نۇرمۇحامەد سارقۇلوۆتىڭ قىزى ءالىپ اپاي 1995-جىلى اكەپ تاپسىرعان.
«نۇرمۇحامەد اتامىزدىڭ وتباسى بۇلاق اۋىلىندا تۇردى. ءالىپ اپاي 1940-جىلى دۇنيەگە كەلگەن. وسى ساندىقشادا اكەسى قۇجاتتارىن، قۇندى زاتتارىن ساقتاعان. مۇنىڭ ىشىندە ءاليا اپامىزدىڭ مايداننان جازعان حاتتارى دا بولىپتى. بۇل جونىندە ءالىپ اپايدىڭ اناسى ايتقان بولۋى كەرەك. ويتكەنى اكەسى 50-جىلداردىڭ باسىندا قايتىس بولعاندا، ءالىپ اپاي 10 جاستا. بىزگە ساندىقشانىڭ ءوزىن تاپسىردى، ىشىندە ەشتەڭە بولمادى»، دەيدى «ءاليا» پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى باعداش ءابدىجامي قىزى توپەنوۆا.
نۇرمۇحامەد سارقۇلوۆ - كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى ءاليا مولداعۇلوۆانىڭ تۋعان اكەسى. ۇزاق ۋاقىت بويى رەسمي قۇجاتتاردا ءاليانىڭ اكەسى تۋرالى اقپارات ايتىلمادى. شىن مانىندە نۇرمۇحامەد سارقۇلوۆ قوبدا اۋدانىندا بايدىڭ تۇقىمى رەتىندە قۋعىنعا ءتۇسىپ، 1933-1937-جىلدارى جاسىرىنىپ جۇرۋگە ءماجبۇر بولعان. اشتىق جىلدارى ءاليا 7 جاستا. 1932 ءنىڭ اشتىعىندا اناسى مارجان قۋرايلى اۋىلىنىڭ ماڭىنداعى ەگىستىكتەن كارتوپ قالدىعىن تەرۋگە بارعاندا، كۇزەتشىنىڭ اتقان وعىنان قازا بولعان. سول جىلدارى نۇرمۇحامەد ءاليا مەن ءبىر جاستاعى ۇلى باعداتپەن جالعىز قالدى. اناسىنىڭ قازاسىنان سوڭ كوپ كەشىكپەي باعدات تا ءىش سۇزەگىنە شالدىعىپ، قايتىس بولعان. قىزىن امان الىپ قالۋ ءۇشىن اكەسى مارجاننىڭ ءىنىسى ابۋباكىر مولداعۇلوۆتىڭ تاربيەسىنە بەرۋگە ءماجبۇر بولدى. ءاليا سول سەبەپتى ناعاشىسىنىڭ تەگىن العان. ابۋباكىر لەنينگرادتا تەمىرجول اكادەمياسىندا اسپيرانتۋرادا وقىپ جۇرگەندە، سوعىس باستالىپ، الماتىعا شاقىرىلادى. ونىڭ وتباسىمەن لەنينگرادتا قالعان ءاليا ءوز ەركىمەن مايدانعا سۇرانعان.
بۇلاق - ءاليانىڭ بالالىق شاعى وتكەن اۋىل. قۋعىن-سۇرگىن باسەڭدەپ، سوعىس باستالعاندا نۇرمۇحامەد بۇلاققا قايتا قونىستانعان. ءالىپ ول كىسىنىڭ ەكىنشى نەكەسىنەن تۋعان قىزى.
اقتوبە وبلىسى
بايان قۋاندىق قىزى
egemen.kz