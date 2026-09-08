ءالپى تاۋىنىڭ مۇزدىقتارىنا قوي جۇنىنەن جاسالعان كورپە جابىلدى
استانا.قازاقپارات - شۆەيتساريا زەرتتەۋشىلەرى ءالپى تاۋلارىنداعى مۇزدىقتى كۇننىڭ ىستىعىنان قورعاۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن سىناپ كوردى.
ولار مۇزدىقتىڭ ءبىر بولىگىنە سينتەتيكالىق جابىننىڭ ورنىنا قوي جۇنىنەن جاسالعان كورپە جاپقان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz Reuters-كە سىلتەمە جاساپ.
Keep It Wool دەپ اتالاتىن جوبانى Summit Foundation ەكولوگيالىق ۇيىمى لوزاننا ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىردى. تاجىريبە شۆەيتساريانىڭ باتىسىنداعى تسانفلەرون مۇزدىعىندا جۇرگىزىلدى.
2026 -جىلعى ماۋسىمدا مۇزدىقتىڭ جالپى اۋماعى 200 شارشى مەتر بولاتىن ەكى بولىگىنە قوي جۇنىنەن جاسالعان كورپەلەر توسەلدى. جاز بويى ماماندار ءجۇن جابىننىڭ اسەرىن كادىمگى سينتەتيكالىق گەوتەكستيلمەن سالىستىرىپ، مۇزدىڭ ەرۋ دەڭگەيىن ەكى اپتا سايىن ولشەپ وتىردى.
العاشقى ناتيجە ءجۇن كورپەنىڭ مۇزدى سينتەتيكالىق جابىنمەن بىردەي دەڭگەيدە قورعاي الاتىنىن كورسەتتى. مۇنداي جابىندار كۇن ساۋلەسىن كەرى شاعىلىستىرىپ، مۇزدىڭ جىلۋدى ءسىڭىرۋىن ازايتادى. سونىڭ ارقاسىندا جابىلعان اۋماقتاعى ەرۋ قارقىنى 50-70 پايىزعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن. جوبا جەتەكشىسى تيموتە شتاينەردىڭ ايتۋىنشا، جۇننەن جاسالعان جابىن تاجىريبە بارىسىندا كۇتكەننەن دە جاقسى ناتيجە كورسەتكەن. ونى دايىنداعان شۆەيتساريالىق Fisolan كومپانياسىنىڭ ماماندارى باستاپقىدا تابيعي ماتەريال جاز بويى شىدامايدى دەپ قاۋىپتەنگەن. الايدا كورپە ىستىققا، جەلگە جانە ىلعالعا توتەپ بەرگەن.
شۆەيتساريادا مۇزدىقتاردىڭ كەيبىر بولىگى جاز مەزگىلىندە سينتەتيكالىق ماتەريالمەن جابىلادى. ءبىراق مۇنداي جابىن ۋاقىت وتە كەلە توزىپ، قورشاعان ورتاعا پلاستيكتىڭ ۇساق بولشەكتەرىن تاراتۋى مۇمكىن. قوي ءجۇنى -تابيعي جولمەن ىدىرايتىن ءارى قايتا قالپىنا كەلەتىن شيكىزات. سوندىقتان ول تاۋ ەكوجۇيەسىنە سينتەتيكالىق ماتەريالعا قاراعاندا ازىراق زيان كەلتىرەدى.
جوبا ءجۇندى كادەگە جاراتۋ ماسەلەسىن دە شەشۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن. شۆەيتساريادا وندىرىلەتىن ءجۇننىڭ 40-70 پايىزى سۇرانىس بولماعاندىقتان جىل سايىن ورتەلەدى نەمەسە كومپوستقا جىبەرىلەدى. مۇزدىقتارعا ارنالعان جابىن ءوندىرىسى وسى شيكىزاتتى ءتيىمدى پايدالانۋدىڭ ءبىر جولى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
جوبا اۆتورلارى ءجۇن كورپەنى كليمات داعدارىسىنىڭ شەشىمى دەپ قاراستىرۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتتى. قازىر قورعانىش ماتەريالدار شۆەيتساريا مۇزدىقتارىنىڭ نەبارى 0,02 پايىزىن عانا جاۋىپ جاتىر. سوندىقتان بۇل ءادىس شاعىن اۋماقتاعى مۇزدى ۋاقىتشا ساقتاۋعا كومەكتەسكەنىمەن، مۇزدىقتاردىڭ جالپى ازايۋىن توقتاتا المايدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءالپى مۇزدىقتارىن ۇزاق مەرزىمدە ساقتاپ قالۋدىڭ نەگىزگى جولى - قازبا وتىندى پايدالانۋدى ازايتىپ، پارنيكتىك گازدار شىعارىندىلارىن قىسقارتۋ.