مۇعالىمگە گۇل سىيلاۋ ءار بالا مەن اتا-انانىڭ ەرىكتى تاڭداۋى بولۋى كەرەك - مينيسترلىك
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتە ۇستازعا گۇل سىيلاۋ جاقسى ءداستۇر. الايدا ول مىندەتكە، جارىسقا نەمەسە ارتىق شىعىنعا اينالماۋى ءتيىس، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەڭ باستىسى گۇلدىڭ كولەمى نەمەسە باعاسى ەمەس، بالانىڭ ۇستازىنا دەگەن قۇرمەتى. سوندىقتان گۇل سىيلاۋ ءار بالا مەن اتا-انانىڭ ەرىكتى تاڭداۋى بولۋى كەرەك.
- ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى گۇل نەمەسە سىيلىق ساتىپ الۋعا باستاماشىلىق جاساماۋى، اقشا جيناۋدى ۇيىمداستىرماۋى جانە مۇنى اتا-انالارعا مىندەتتەمەۋى ءتيىس. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز مەكتەپتەگى العاشقى كۇندى داڭعازاسىز، جىلى ءارى تاربيەلىك ماندە وتكىزۋ، بالالاردى ۇستازدى قۇرمەتتەۋگە، قاراپايىمدىلىق پەن ىزگىلىككە تاربيەلەۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.