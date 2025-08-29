ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:40, 29 - تامىز 2025 | GMT +5

    ءالى كۇنگە دەيىن كوشەدەن تيىن تەرەمىن: ميللياردەر بايلىعىنىڭ سىرىن ايتتى

    Kind Snacks كومپانياسىنىڭ ميللياردەر نەگىزىن قالاۋشى دەنيەل ليۋبەتسكي ءالى كۇنگە دەيىن كوشەدەن تيىن كوتەرەتىنىن ايتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    Дэниэль Любецки
    سۋرەت: CHRISTOPHER WILLARD—ABC/GETTY IMAGES

    سەبەبى بۇل ادەتتى وعان بالا كەزىنەن اتاسى ۇيرەتكەن.

    «تيىندى كوتەرۋگە نامىستاناتىن ادام ءبىر تيىنعا دا تاتىمايدى»، - دەپ ەسكە الادى ليۋبەتسكي اتاسىنىڭ ءسوزىن.

    دەنيەل ليۋبەتسكي ءوز كومپانياسىن الەمگە تانىتىپ، ميللياردتاعان تابىسقا جەتسە دە، كىشىپەيىلدىلىكتى ساقتاۋعا تىرىسادى. بۇل قاسيەتتى وعان اتاسى ۇيرەتكەن.

    TikTok-تاعى The School of Hard Knocks كانالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ليۋبەتسكي مەكتەپتە ۇيرەتپەيتىن، ءبىراق بارىنە كەرەك دەپ ەسەپتەيتىن اقشا جونىندەگى ساباقتارىن ءبولىستى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
