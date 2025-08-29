09:40, 29 - تامىز 2025 | GMT +5
ءالى كۇنگە دەيىن كوشەدەن تيىن تەرەمىن: ميللياردەر بايلىعىنىڭ سىرىن ايتتى
Kind Snacks كومپانياسىنىڭ ميللياردەر نەگىزىن قالاۋشى دەنيەل ليۋبەتسكي ءالى كۇنگە دەيىن كوشەدەن تيىن كوتەرەتىنىن ايتادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
سەبەبى بۇل ادەتتى وعان بالا كەزىنەن اتاسى ۇيرەتكەن.
«تيىندى كوتەرۋگە نامىستاناتىن ادام ءبىر تيىنعا دا تاتىمايدى»، - دەپ ەسكە الادى ليۋبەتسكي اتاسىنىڭ ءسوزىن.
دەنيەل ليۋبەتسكي ءوز كومپانياسىن الەمگە تانىتىپ، ميللياردتاعان تابىسقا جەتسە دە، كىشىپەيىلدىلىكتى ساقتاۋعا تىرىسادى. بۇل قاسيەتتى وعان اتاسى ۇيرەتكەن.
TikTok-تاعى The School of Hard Knocks كانالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ليۋبەتسكي مەكتەپتە ۇيرەتپەيتىن، ءبىراق بارىنە كەرەك دەپ ەسەپتەيتىن اقشا جونىندەگى ساباقتارىن ءبولىستى.