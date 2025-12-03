ءالنازاروۆا ۇشاقتاعى وقيعا جايىندا: پارىزىمدى ورىندادىم، بىرەۋدىڭ الدىندا اقتالمايمىن
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇشاقتا مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەنىنە كۇمان بىلدىرگەندەرگە جاۋاپ بەردى.
ەسكە سالساق، جاقىندا مينيستر ۇشاقتا جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەنىن جازعان ەدىك. وقيعا استانا-الماتى باعىتىنداعى ك س 622 اۋە رەيسىندە بولعان. كەيىن وسى ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتتى.
- وكىنىشكە قاراي، كۇمان ءبىلدىرىپ (الەۋمەتتىك جەلىدە) جاتقاندار بار ەكەن. بۇل كومەك كورسەتكەن ءبىرىنشى جاعدايىم ەمەس. ۇشاق جولاۋشىسى ونى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىگە سالىپ جىبەرگەن. قان قىسىمى كوتەرىلگەن جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك جاسالدى، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول كەز كەلگەن دارىگەر مۇنداي جاعدايدا كومەكتەسەتىنىنە سەنىمدى ەكەنىن ايتىپ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە جارناما كەرەك ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان بۇعان كۇمانمەن قارايتىنداي ەشقانداي نەگىز جوق دەپ ويلايمىن. ءار ادام ءوز پىكىرىن ايتۋعا قۇقىلى جانە وعان اسەر ەتە المايمىن. سوندىقتان اتالعان جاعدايدا ءوزىمنىڭ پارىزىمدى ورىندادىم. بىرەۋدىڭ الدىندا اقتالىپ تۇراتىنداي جاعدايىم جوق، - دەدى مينيستر.