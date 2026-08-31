عالامدىق اپات بولا قالسا، ەڭ قاۋىپسىز ەل قايسى؟
استانا. KAZINFORM - گەرمانياداعى حاگەن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى اۋقىمدى جاھاندىق اپاتتار كەزىندە قاي ەلدەردە امان قالۋ مۇمكىندىگى جوعارى ەكەنىن زەرتتەدى. ماماندار ءتۇرلى مەملەكەتتەردىڭ «اقىرزاماندىق» سەناريلەرگە توزىمدىلىگىن باعالاعان. زەرتتەۋ Global Challenges جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالامدىق اپات قاۋپى ادامزاتتىڭ تىرشىلىگىنە ەلەۋلى قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن. مۇنداي سەناريلەرگە يادرولىق قىس، ءىرى استەرويدتىڭ جەرگە سوعىلۋى جانە اسا قۋاتتى جانارتاۋ اتقىلاۋى جاتادى. وسىنداي وقيعالار كۇن ساۋلەسىنىڭ مولشەرىن كۇرت ازايتىپ، قالىپتاسقان ينفراقۇرىلىمدى ىستەن شىعارۋى ىقتيمال.
عالىمدار ۇزاق ۋاقىت بويى مۇنداي جاعدايدا جەر شارىنداعى ەڭ قاۋىپسىز ايماقتاردى انىقتاۋعا تىرىسىپ كەلەدى. جاڭا زەرتتەۋدە اۆتورلار ادامزاتتىڭ امان قالۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى جۇزدەگەن عىلىمي ەڭبەكتى سارالاعان. ولار مەملەكەتتەردىڭ ەنەرگەتيكالىق، كولىك جانە ازىق-تۇلىك جۇيەلەرى بۇزىلعان جاعدايدا قانشالىقتى توتەپ بەرە الاتىنىن باعالادى.
امان قالۋعا اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلار رەتىندە گەوگرافيالىق وقشاۋلىق پەن ىشكى ءوندىرىستىڭ دامۋ دەڭگەيى اتالدى. قازبا وتىنىنىڭ مول قورى بار جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سىرتقى جەتكىزىلىمدەرگە تاۋەلدى ەمەس مەملەكەتتەردىڭ تۇراقتىلىعىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىندىگى جوعارى. سونداي-اق دەموكراتيالىق باسقارۋ جۇيەسى مەن الەۋمەتتىك تەڭسىزدىكتىڭ تومەن بولۋى دا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
بارلىق كورسەتكىشتى بىرگە ەسەپتەگەندە، تۇراقتىلىق رەيتينگىسىنىڭ كوشىن اۋستراليا باستادى.
بۇل ەل ازىق-تۇلىكتى وتە كوپ كولەمدە وندىرەدى ءارى تاۋ-كەن ءوندىرىسى جاقسى دامىعان. اۋستراليانىڭ ارالدىق ورنالاسۋى دا ارتىقشىلىق بەرەدى: قاجەت بولعان جاعدايدا ەل سىرتتان تونەتىن بيولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك قاۋىپتەردەن ءوزىن سالىستىرمالى تۇردە وڭاي وقشاۋلاي الادى.
دەگەنمەن رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىن العان اۋستراليانىڭ دا ءالسىز تۇستارى بار.
ەلدىڭ ينفراقۇرىلىمى ءدارى-دارمەك پەن تىڭايتقىش سياقتى ءبىرقاتار ماڭىزدى تاۋاردىڭ حالىقارالىق جەتكىزىلىمىنە ەداۋىر تاۋەلدى. سوندىقتان جاھاندىق ساۋدا تىزبەكتەرىنىڭ بۇزىلۋى مەملەكەت ەكونوميكاسىنا ايتارلىقتاي سوققى بولۋى مۇمكىن.
قاۋىپسىز ەلدەر تىزىمىنە سونداي-اق جاڭا زەلانديا، جاپونيا، شۆەيتساريا جانە ارگەنتينا كىردى.
زەرتتەۋشىلەر بۇل مەملەكەتتەردى ەڭ اۋىر سەناريلەر ورىن العان جاعدايدا وركەنيەتتى قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە ارنالعان جاھاندىق تىرەك نۇكتەلەرى رەتىندە پايدالانۋعا بولادى دەپ ەسەپتەيدى. مۇنداي اۋماقتاردا ازىق- تۇلىكتىڭ ستراتەگيالىق قورىن، تۇقىم بانكتەرىن جانە باسقا دا ماڭىزدى رەسۋرستاردى ساقتاۋ ۇسىنىلادى.