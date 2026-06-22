ءال-فارابيدەگى جول اپاتى بويىنشا سوت: Zeekr جۇرگىزۋشىسى سوڭعى ءسوزىن ايتتى
الماتى. KAZINFORM - ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنا بايلانىستى سوتتا جارىس ءسوز ءوتتى.
سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى الەكساندر پاك سوڭعى ءسوزىن ايتىپ، وزىنە قاتىستى زاڭدى شەشىم شىعارۋدى سۇرادى.
- مەن كىنانى باسقا بىرەۋگە ىسىرىپ تاستاۋعا تىرىسپايمىن. كۇن سايىن مەنىڭ كەسىرىمنەن ادامداردىڭ قازا تاپقانىن ءبىلىپ، سونىڭ سالدارىمەن ءومىر ءسۇرىپ كەلەمىن. بۇل - مەن ءۇشىن جۇرۋگە ەڭ اۋىر نارسە. مەنىڭ كەسىرىمنەن تالاي ادامنىڭ ءومىرى تالقاندالدى. جابىرلەنۋشىلەر بالالارىنان ايىرىلدى. مەنىڭ دە وتباسىم زارداپ شەكتى. مەن تەرگەۋ مەن سوت تالقىلاۋىنان ەشقاشان جالتارعان ەمەسپىن. سوتتان مەنى اقتاۋدى سۇرامايمىن. تەك زاڭدى شەشىم شىعارۋدى وتىنەمىن. مەن بۇعان دەيىن ەشقاشان قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعانمىن جانە مۇنداي جاعداي تۋىندايدى دەپ ويلامادىم. قازا تاپقانداردىڭ اتا-انالارىنان تاعى دا كەشىرىم سۇرايمىن، - دەپ مالىمدەدى ايىپتالۋشى.
سونداي-اق ول 20 جاسىنان باستاپ جۇمىس ىستەپ، بارىنە ءوز كۇشىمەن جەتكەن قاراپايىم جىگىت ەكەنىن ايتتى.
- مەن ميلليونەرلەردىڭ ۇلى ەمەسپىن، ساياسي شەنەۋنىكتەرمەن بايلانىسىم نەمەسە تانىستارىم جوق. كورگەن كۇنىم دە، تاپقان تابىسىم دا - ادال ەڭبەگىمنىڭ جەمىسى. بولاشاقتاعى جالعىز ماقساتىم - جاپا شەككەن وتباسىلار ءۇشىن دوس بولىپ، كومەك كورسەتۋ، - دەدى سوتتالۋشى.
سوتتالۋشىنىڭ ادۆوكاتى سوتتان زاڭدى شەشىم قابىلداۋدى سۇرادى، الايدا جول اپاتى كەزىندە جۇرگىزۋشىنىڭ الكوگولدىك ماس كۇيدە بولماعانىن العا تارتىپ، ايىپتاۋ بابىن وزگەرتۋدى تالاپ ەتتى. سۋديا ۇكىمدى جاريالاۋ ءۇشىن كەڭەسۋ بولمەسىنە كەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇگىن جارىس سوزدە پروكۋرور الەكساندر پاكتى 10 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
2026-جىلعى 21-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى Zeekr كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ بويىمەن كەلە جاتىپ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول اپاتى سالدارىنان Mercedes كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى 4-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
ءىس بويىنشا سوت وتىرىسىندا جابىرلەنۋشىلەر الەكساندر پاككە كەشىرىم بەردى.
سونداي-اق ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنىڭ بەينەجازباسى سوتتا كورسەتىلدى.
بىرنەشە كۋاگەر سوتتا جاڭا دەرەكتەرمەن ءبولىستى.
سونداي-اق سوتتا ايىپتالۋشى الەكساندر پاكتان جاۋاپ الىندى.
كەيىن جول اپاتى بويىنشا سوتتا ىسكە جاڭا جابىرلەنۋشى قوسىلىپ، ول سوتتالۋشىعا ەشقانداي كەشىرىم بەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.