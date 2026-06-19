ءال- فارابيدەگى جول اپاتى بويىنشا سوت: ىسكە جاڭا جابىرلەنۋشى قوسىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى سوت وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا سۋديا Mercedes اۆتوكولىگىندە قازا تاپقان قىزدىڭ اكەسىن جابىرلەنۋشى دەپ تانىدى. ەر ادام بۇرىنعى ايەلىنىڭ ايىپتالۋشىعا كەشىرىم بەرگەنىن ەستىگەننەن كەيىن سوت پروتسەسىنە ارالاسۋعا شەشىم قابىلداعان. ول 19 جاسار قىزىن ءوزى ءوسىرىپ، باعىپ-قاققانىن جانە جەرلەۋ ءراسىمىن دە ءوزى ۇيىمداستىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ال الەكساندر پاكتىڭ ادۆوكاتى ەر ادامنىڭ بۇعان دەيىن سوتتالۋشىنىڭ تارازداعى اتا-اناسىنا بارىپ قايتقانىن ايتىپ، بۇل ارەكەتتى «قۇقىقتى اسىرا پايدالانۋ» دەپ اتادى جانە ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرماۋدى سۇرادى.
مارقۇمنىڭ اكەسى بۇرىنعى ايەلىمەن 2018 -جىلى اجىراسىپ كەتكەنىن، ءبىراق سوعان قاراماستان قىزىن ءوزى تاربيەلەپ، ايالاپ وسىرگەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق جەر قوينىنا ەكىنشى پەرزەنتىن تاپسىرۋعا ءماجبۇر بولعانىن ايتىپ، كوزىنە جاس الدى. ايتۋىنشا، ءبىرىنشى قىزى ءسابي كەزىندە شەتىنەپ كەتكەن ەكەن.
ول بۇرىنعى ايەلىنىڭ اپاتقا كىنالى تاراپتان وتەماقى الىپ، كەشىرىم بەرگەنى تۋرالى جاڭالىق ونىڭ توبەسىنەن جاي تۇسكەندەي اسەر ەتكەنىن مالىمدەدى. ەر ادام قىزىنىڭ اناسى بۇل قادامعا باسقا بالالارىنىڭ بولاشاعى ءۇشىن باردى دەپ سانايدى، ءبىراق ءوزى سوتتالۋشىعا ەشقانداي كەشىرىم بەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەن ونى ءوزىم باعىپ-قاقتىم، تاربيەلەدىم، جانىمداي جاقسى كوردىم. قىزىم مەنىڭ بۇرىنعى ايەلىممەن تاتۋلاسقانىمدى قاتتى قالادى، سوڭعى ۋاقىتتا بۇرىنعى جۇبايىممەن قارىم-قاتىناسىمىز شىنىمەن دە رەتتەلە باستاعان ەدى. ءۇش ايدان بەرى ۇيقىدان قالدىم، - دەدى ەر ادام.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى 21-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى Zeekr كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ بويىمەن كەلە جاتىپ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول اپاتى سالدارىنان Mercedes كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى 4-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
ءىس بويىنشا سوت وتىرىسىندا جابىرلەنۋشىلەر الەكساندر پاككە كەشىرىم بەردى.
سونداي-اق ءال-فارابيدە داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنىڭ بەينەجازباسى سوتتا كورسەتىلدى.
بىرنەشە كۋاگەر سوتتا جاڭا دەرەكتەرمەن ءبولىستى.
سونداي-اق سوتتا 32 جاستاعى ايىپتالۋشى الەكساندر پاكتان جاۋاپ بەردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان