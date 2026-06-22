ءال-فارابيدەگى جول اپاتى بويىنشا الەكساندر پاككە سوت ۇكىمى شىقتى
الماتى. KAZINFORM - ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنا بايلانىستى Zeekr جۇرگىزۋشىسىنە سوت ۇكىمى شىقتى.
الماتى قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا سۋديا ەركىن مايشينوۆ 32 جاستاعى الەكساندر پاككە ۇكىمدى جاريالادى:
* سوتتالۋشى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-1-بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ول جازاسىن قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىنىڭ ەڭ تومەنگى قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە وتەيدى.
* سوتتالۋشى پاك ءومىر بويىنا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن (كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان) ايىرىلدى.
* قازا تاپقان قىزدىڭ اكەسىنە تيەسىلى تالاپ ارىز ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلىپ، 10 ميلليون تەڭگە كولەمىندە وتەماقى بەلگىلەندى.
ەسكە سالايىق، بۇگىن جارىسسوزدە پروكۋرور الەكساندر پاكتى 10 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
2026-جىلعى 21-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى Zeekr كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ بويىمەن كەلە جاتىپ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعىپ كەتىپ، Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان. جول اپاتى سالدارىنان Mercedes كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 345-بابى 4-بولىگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
ءىس بويىنشا سوت وتىرىسىندا جابىرلەنۋشىلەر الەكساندر پاككە كەشىرىم بەردى.
سونداي-اق ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتىنىڭ بەينەجازباسى سوتتا كورسەتىلدى.
بىرنەشە كۋاگەر سوتتا جاڭا دەرەكتەرمەن ءبولىستى.
سونداي-اق سوتتا ايىپتالۋشى الەكساندر پاكتان جاۋاپ الىندى.
كەيىن جول اپاتى بويىنشا سوتتا ىسكە جاڭا جابىرلەنۋشى قوسىلىپ، ول سوتتالۋشىعا ەشقانداي كەشىرىم بەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.