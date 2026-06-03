ءماجىلىس دەپۋتاتى قىتايدان قازاقستانعا كىرەتىن كولىكتەرگە قوسىمشا تولەم بەلگىلەۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى قازاقستانعا ساياحاتپەن كىرگەن قىتاي كولىكتەرىنە قوسىمشا قارجىلاي تولەم بەلگىلەۋدى سۇرادى.
- قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى اۆتوتۋريزم كولەمى ارتىپ كەلەدى. الايدا شەتەلدىك اۆتوكولىكتەرگە قويىلاتىن تالاپتاردا ايقىن تەڭگەرىمسىزدىك قالىپتاسقان. قازاقستاندا تىركەلگەن اۆتوكولىك قىتاي اۋماعىنا كىرگەن كەزدە، ۋاقىتشا اكەلۋ راسىمىنەن وتەدى، ۋاقىتشا جۇرگىزۋشى رۇقساتىن الادى، ۋاقىتشا تىركەۋ، ارنايى ءنومىر جانە ساقتاندىرۋ راسىمدەلەدى، سونداي-اق قۇجاتتاردى اۋدارۋ جانە نوتاريالدىق راسىمدەردەن وتەدى. كولىك قىتاي اۋماعىندا قالىپ قويماۋى ءۇشىن كەپىلدىك جانە باقىلاۋ راسىمدەرى قولدانىلادى. بۇل راسىمدەردىڭ بارلىعى اقىلى نەگىزدە جۇرگىزىلەدى، ياعني ارنايى قىزمەتكەرلەردىڭ شىعىنىن وتەيدى قازىرگى مالىمەتتەرگە توقتالساق، ءبىر قازاقستاندىق اۆتوكولىككە قاتىستى بارلىق ءراسىمنىڭ قۇنى شامامەن 8-9 مىڭ يۋان. بۇل بۇگىنگى باعاممەن شامامەن 560 مىڭ تەڭگە. بۇل رەتتە قىتاي جاعى شەتەلدىك كولىكتەردى باقىلاپ قانا قويماي، بۇل راسىمدەردەن رەسمي تابىس كوزىن قالىپتاستىرعان، - دەدى بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى پرەمەر-ءمينيستردىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.
اتاپ ايتقاندا، قازاقستان اۋماعىنا كىرەتىن شەتەلدىك، ونىڭ ىشىندە قىتاي كولىكتەرىنە قاتىستى راسىمدەر ايتارلىقتاي جەڭىلدەتىلگەن. كوپ جاعدايدا تەك ۋاقىتشا اكەلۋ كەدەن راسىمىمەن شەكتەلەدى جانە ول تەگىن.
- قازىرگى مالىمەتتەر بويىنشا، سوڭعى ءبىر جىل جانە بيىلعى جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايىنىڭ وزىندە قازاقستان اۋماعىنا 8 مىڭنان استام قىتاي اۆتوكولىگى كىرگەن. وسىعان بايلانىستى ءتيىستى سۇراقتار تۋىندايدى. قىتايلىق مەملەكەتتىك نومىرلەردى فوتو- بەينەتىركەۋ (سەرگەك) جۇيەلەرى تولىق كولەمدە انىقتاي ما؟ جول ەرەجەسىن بۇزۋ جاعدايىندا ايىپپۇلداردى ءوندىرىپ الۋ قالاي جۇزەگە اسىرىلادى؟ ساقتاندىرۋ جانە زالالدى ءوندىرىپ الۋ تەتىكتەرى قانشالىقتى ءتيىمدى؟ قازاقستان ۋاقىتشا تىركەۋ، ۋاقىتشا ءنومىر جانە اكىمشىلىك الىمداردى نەگە ەنگىزبەيدى؟ نەگە قازاقستان بۇل شىعىنداردى ءىس جۇزىندە تەگىن كوتەرۋى ءتيىس، ال باسقا مەملەكەتتەر مۇنداي راسىمدەردەن رەسمي تابىس قالىپتاستىرادى؟ ەگەر قازاقستان دا وسىنداي تەڭ ءتاسىلدى قولدانسا، وندا تەك وسى كولەمنىڭ وزىنەن بيۋدجەتكە جانە قىزمەت كورسەتۋشى ينفراقۇرىلىمعا شامامەن 5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قوسىمشا ءتۇسىم قالىپتاسۋى مۇمكىن ەدى جانە شەكارا مەن كەدەن قىزمەتكەرلەرىنىڭ شىعىنىن وتەۋگە مۇمكىندىك پايدا بولار ەدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۇرعىدا كوتەرىلىپ وتىرعان ماسەلە تۋريزمدى شەكتەۋ تۋرالى ەمەس، ياعني تەڭ قۇقىقتىق ءتاسىل، قاۋىپسىزدىك، باقىلاۋ جانە مەملەكەتتىك شىعىنداردىڭ وتەلۋىنە قاتىستى.
- وسىعان بايلانىستى قازاقستان اۋماعىنا كىرەتىن شەتەلدىك اۆتوكولىكتەر بويىنشا مەملەكەتتىك شىعىندارعا تالداۋ جۇرگىزۋدى سۇرايمىن. سونىمەن قاتار، ۋاقىتشا تىركەۋ، قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ۋاقىتشا ءنومىر جانە اكىمشىلىك الىمدار ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراۋدى ۇسىنامىن. مۇنىمەن قوسا، قازاقستان ازاماتتارىنا قىتاي تاراپى قولداناتىن تالاپتارعا سايكەس كەلەتىن تەڭگەرىمدى ءتاسىل ازىرلەۋدى سۇرايمىن، - دەدى بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا بەيجىڭ قالاسىندا حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى جونىندەگى قازاقستان-قىتاي بىرلەسكەن كوميتەتىنىڭ وتىرىسى ءوتتى.
اۆتورلار
رۋسلان عابباسوۆ