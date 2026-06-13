ءانشى ساكەن مايعازيەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - «مۋزارت» توبىنىڭ مۇشەسى، تانىمال ءانشى ساكەن مايعازيەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
ونەر يەسى بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ايتتى.
«پرەزيدەنتىمىزدىڭ جارلىعىمەن مەيرامبەك ەكەۋمىزدى «پاراسات» وردەنىمەن، كەنجەبەكتى «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتادى! ۇسىنىلعان ماراپات ەل يگىلىگىنە باياندى بولعاي! كۇللى قازاق حالقىنا مىڭ العىس!» - دەپ جازدى ءانشى.
جەلى قولدانۋشىلارى ونەر يەسىن جاپپاي قۇتتىقتاپ جاتىر:
«ابىروي-بەدەلدەرىڭىز ارتا بەرسىن، مۋزارت قىراندارى!»، «ماراپاتقا ابدەن لايىق مۋزارت»، «قۇتتى بولسىن!»، «بەدەلدەرىڭىز ارتا بەرسىن، ەڭبەكتەرىڭىز باعالانا بەرسىن».
ەسكە سالايىق، جۋىردا مەيرامبەك بەسبايەۆ تا «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالعانى حابارلاندى.