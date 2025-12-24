ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا الەمدەگى ەڭ ۇزدىك دزيۋدوشى اتاندى
استانا. KAZINFORM - الەم چەمپيوناتىنىڭ دزيۋدودان كۇمىس جۇلدەگەرى، قازاقستاندىق ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا 48 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەمدىك رەيتينگتە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ (IJF) باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
28 جاستاعى دزيۋدوشى جاپونياداعى Grand Slam سەرياسىنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە قاتىسپاعانىمەن، بۇل ونىڭ الەمدىك رەيتينگتە كوشباسشى بولىپ قالۋىنا كەدەرگى بولعان جوق.
بۇل سالماقتا ەكىنشى ورىندا - وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى، شۆەتسيالىق تارا بابۋلفات، ال ءۇشىنشى ورىندا - رەسەيلىك سابينا گياليازوۆا.
«جىل اياعىندا قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ قورجىنىندا 5096 ۇپاي بار. ول 48 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە ءبىرىنشى ورىندا تۇر. بۇل رەتتە ءبىزدىڭ دزيۋدوشىلاردىڭ ەشقايسىسى توپ-10 قاتارىنا كىرە المادى. وعان ەڭ جاقىن بولعاندار - 66 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا عۇسمان قىرعىزبايەۆ پەن 81 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا ابىلايحان جۇبانازار، ولار 14-ورىندا ورنالاسقان»، - دەپ ناقتىلادى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى ءابيبا ءابۋجاقىنوۆانىڭ ەنشىسىندە اۋسترياداعى گران-پري كەزەڭىندەگى جەڭىس، Grand Slam تۋرنيرلەرىنىڭ ەكى قولا جۇلدەسى جانە الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس مەدالى بار.
وتكەن ماۋسىمدا قازاقستاندىق سپورتشى پاريج وليمپياداسىنا قاتىسقانىمەن، جۇلدەگە قول جەتكىزە المادى.