ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مەن قوجا احمەت ياساۋي ەڭبەكتەرى مالاي تىلىنە اۋدارىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا مالايزيانىڭ سەلانگور شتاتى دەلەگاتسياسىمەن كاسىبي جانە مادەني ىنتىماقتاستىققا ارنالعان رەسمي كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ارحيۆ، قۇجاتتاما جانە كىتاپ ءىسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋستام الي مەملەكەت تاراپىنان كىتاپحانا سالاسىنا جۇيەلى قولداۋ كورسەتىلەتىنىن، سونداي-اق، مينيسترلىككە قاراستى كىتاپحانالاردى مودەرنيزاتسيالاۋ مەن ولاردىڭ دامۋىنا باسا ءمان بەرىلەتىنىنن اتاپ ءوتتى.
- سەلانگور شتاتىنىڭ باس ءمينيسترى اميرۋدين بين شاري قازاقستانمەن مادەني بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن ءبىلدىردى. ول يسلام مۇراسىن زەرتتەۋ اياسىندا ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مەن قوجا احمەت ياساۋي ەڭبەكتەرىن مالاي تىلىنە اۋدارۋعا ىقىلاس تانىتتى. سونىمەن بىرگە بالالار كىتاپحانالارىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سەلانگور قوعامدىق كىتاپحاناسى كورپوراتسياسىنىڭ ديرەكتورى ماستۋرا بينتي حادجي مۋحامماد پەن ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ ديرەكتورى عازيزا قۇدايبەرگەن ءوزارا سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا باعىتتالعان مەموراندۋمعا قول قويدى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار سيفرلاندىرۋ، تاجىريبە الماسۋ جانە جاڭا سەرۆيستەر ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.