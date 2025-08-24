ق ز
    08:13, 24 - تامىز 2025 | GMT +5

    ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مەن قوجا احمەت ياساۋي ەڭبەكتەرى مالاي تىلىنە اۋدارىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا مالايزيانىڭ سەلانگور شتاتى دەلەگاتسياسىمەن كاسىبي جانە مادەني ىنتىماقتاستىققا ارنالعان رەسمي كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Труды аль-Фараби и Ходжи Ахмеда Ясави могут перевести на малайский язык
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ارحيۆ، قۇجاتتاما جانە كىتاپ ءىسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رۋستام الي مەملەكەت تاراپىنان كىتاپحانا سالاسىنا جۇيەلى قولداۋ كورسەتىلەتىنىن، سونداي-اق، مينيسترلىككە قاراستى كىتاپحانالاردى مودەرنيزاتسيالاۋ مەن ولاردىڭ دامۋىنا باسا ءمان بەرىلەتىنىنن اتاپ ءوتتى.

    - سەلانگور شتاتىنىڭ باس ءمينيسترى اميرۋدين بين شاري قازاقستانمەن مادەني بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن ءبىلدىردى. ول يسلام مۇراسىن زەرتتەۋ اياسىندا ءابۋ ناسىر ءال-فارابي مەن قوجا احمەت ياساۋي ەڭبەكتەرىن مالاي تىلىنە اۋدارۋعا ىقىلاس تانىتتى. سونىمەن بىرگە بالالار كىتاپحانالارىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سەلانگور قوعامدىق كىتاپحاناسى كورپوراتسياسىنىڭ ديرەكتورى ماستۋرا بينتي حادجي مۋحامماد پەن ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ ديرەكتورى عازيزا قۇدايبەرگەن ءوزارا سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا باعىتتالعان مەموراندۋمعا قول قويدى. كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار سيفرلاندىرۋ، تاجىريبە الماسۋ جانە جاڭا سەرۆيستەر ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

