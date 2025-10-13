ءابۋ-دابيدە قازاقستانداعى كيىك پوپۋلياتسياسىنا قاتىستى ماسەلە تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM -ءابۋ- دابي قالاسىندا (ب اءا) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ بۇكىلالەمدىك جابايى تابيعات قورىنىڭ (WWF) وكىلى داۋدي سۋمبامەن قازاقستانداعى كيىك پوپۋلياتسياسىنا قاتىستى ماسەلەلەر بويىنشا كەزدەسۋ وتكىزدى.
ەكولوگيا مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستانداعى كيىك پوپۋلياتسياسىنىڭ اعىمداعى جاي- كۇيى، قورعاۋ باعدارلامالارىن، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى قوسا العاندا، 2003 -جىلدان باستاپ جۇزەگە اسىرىلعان شارالار تالقىلاندى.
سونداي-اق ءونىمدى باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. قازاقستاندىق تاراپ مىنالاردى قامتاماسىز ەتەتىن: اينالىمنىڭ تولىق اشىقتىعىن، نارىققا زاڭسىز دەريۆاتتاردىڭ تۇسۋىنە جول بەرمەۋدى، ەكسپورت كەزەڭىنە دەيىن ءاربىر دانانى تىركەۋدى جانە قاداعالاۋدى، حالىقارالىق اۋديتورلاردى تارتۋ مۇمكىندىگىن، ەل ىشىندە قايتا وڭدەۋدى تەك دايىن ەكسپورتپەن دامىتۋدى قامتاماسىز ەتەتىن DataMatrix (GS1) تەحنولوگياسىن پايدالانا وتىرىپ، كيىك ءمۇيىزىن جانە ولاردىڭ تۋىندىلارىن تاڭبالاۋدىڭ ۇلتتىق سيفرلىق جۇيەسىن ۇسىندى.
مينيسترلىك اشىق ىنتىماقتاستىققا دايىندىعىن، حالىقارالىق مىندەتتەمەلەر مەن بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ورنىقتى ساقتاۋدىڭ جالپى ماقساتتارىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى ەكى جىلدا قازاقستاندا قىلمىسكەرلەردەن 17 مىڭنان استام كيىك ءمۇيىزى مەن 500 كيىكتىڭ ەتى تاركىلەندى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ اگرارلىق ماسەلەلەر، تابيعاتتى پايدالانۋ جانە اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى نۇركەن شاربيەۆ ءمالىم ەتتى.