ءابۋ-دابي ەكسكليۋزيۆتى شوكولادىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - ءابۋ-دابيدە ەكسكليۋزيۆتى شوكولاد تانىستىرىلدى. بۇل - بىلتىر دۋبايدا جاسالىپ، الەمدىك حيتكە اينالعان دەسەرتتىڭ ۇلگىسىمەن جاسالعان جاڭا ءونىم.
اتاقتى كونديتەر Nouel Catis دايىنداعان شوكولاد بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسى - ءابۋ-ءدابيدىڭ قۇرمەتىنە اتالعان.
دۋباي شوكولادتارىنان شابىت الىپ، كەيىن شەف-كونديتەر ءوز مانسابىنىڭ ماڭىزدى كەزەڭى باستالعان قالا - ءابۋ-دابيگە قايتا ورالۋدى ءجون كورىپتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ول بۇل قالادا جەتى-سەگىز جىل ءومىر سۇرگەن جانە ونى الدەقاشان ءوزىنىڭ ەكىنشى ءۇيى رەتىندە قابىلدايدى.
Time Out Abu Dhabi جازعانداي، شوكولادتىڭ ءدامى پاحلاۆا مەن تۇزدالعان كارامەلدىڭ ۇيلەسىمىن بەرەدى، ال ءبىر داناسىنىڭ باعاسى - 105 ديرحام.
دەسەرتتىڭ قۇرامى ءۇش نەگىزگى ينگرەديەنتكە نەگىزدەلگەن:
شافران مەن كاردامون - وڭىردە كەڭ قولدانىلاتىن حوش ءيىستى دامدەۋىشتەر؛
تاحينا مەن قۇرما - جەرگىلىكتى گاسترونوميالىق داستۇرلەردەن تامىر تارتاتىن ينگرەديەنتتەر؛
نوستالگيالىق قىتىرلاق - ەرەكشە ءپىشىن ءۇشىن ۇساقتالعان پەچەنە.
بارلىق قوسپا قالىڭ تۇزدى كارامەل قاباتىمەن قاپتالىپ، ۇستىنە 24 كاراتتىق التىن ۇلپەكتەرى سەبىلگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «دۋباي شوكولادىن» ساتامىن دەپ جۇرتتى الداعان استانالىق 3 جىلعا سوتتالىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.