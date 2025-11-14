ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:10, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ءابۋ-دابي ەكسكليۋزيۆتى شوكولادىن تانىستىردى

    استانا. KAZINFORM - ءابۋ-دابيدە ەكسكليۋزيۆتى شوكولاد تانىستىرىلدى. بۇل - بىلتىر دۋبايدا جاسالىپ، الەمدىك حيتكە اينالعان دەسەرتتىڭ ۇلگىسىمەن جاسالعان جاڭا ءونىم.

    ا
    Фото: Instagram/@chefnouel

    اتاقتى كونديتەر Nouel Catis دايىنداعان شوكولاد بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ استاناسى - ءابۋ-ءدابيدىڭ قۇرمەتىنە اتالعان.

    دۋباي شوكولادتارىنان شابىت الىپ، كەيىن شەف-كونديتەر ءوز مانسابىنىڭ ماڭىزدى كەزەڭى باستالعان قالا - ءابۋ-دابيگە قايتا ورالۋدى ءجون كورىپتى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ول بۇل قالادا جەتى-سەگىز جىل ءومىر سۇرگەن جانە ونى الدەقاشان ءوزىنىڭ ەكىنشى ءۇيى رەتىندە قابىلدايدى.

    Time Out Abu Dhabi جازعانداي، شوكولادتىڭ ءدامى پاحلاۆا مەن تۇزدالعان كارامەلدىڭ ۇيلەسىمىن بەرەدى، ال ءبىر داناسىنىڭ باعاسى - 105 ديرحام.

    دەسەرتتىڭ قۇرامى ءۇش نەگىزگى ينگرەديەنتكە نەگىزدەلگەن:

    شافران مەن كاردامون - وڭىردە كەڭ قولدانىلاتىن حوش ءيىستى دامدەۋىشتەر؛

    تاحينا مەن قۇرما - جەرگىلىكتى گاسترونوميالىق داستۇرلەردەن تامىر تارتاتىن ينگرەديەنتتەر؛

    نوستالگيالىق قىتىرلاق - ەرەكشە ءپىشىن ءۇشىن ۇساقتالعان پەچەنە.

    بارلىق قوسپا قالىڭ تۇزدى كارامەل قاباتىمەن قاپتالىپ، ۇستىنە 24 كاراتتىق التىن ۇلپەكتەرى سەبىلگەن.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «دۋباي شوكولادىن» ساتامىن دەپ جۇرتتى الداعان استانالىق 3 جىلعا سوتتالىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار