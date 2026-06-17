ءا چ بيلەتىنىڭ باعاسى 33000 دوللارعا جەتتى: مەكسيكا پرەزيدەنتى ف ي ف ا-نى سىنعا الدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى بيلەتتەرىنىڭ باعاسى 32970 ا ق ش دوللارعا جەتىپ، ال قايتا ساتۋ نارىعىندا 2,3 ميلليون دوللارعا دەيىن كوتەرىلگەن. باعانىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا بايلانىستى مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم FIFA ۇيىمىن باعا ساياساتىن قايتا قاراۋعا جانە تۋرنيردى جانكۇيەرلەر ءۇشىن قولجەتىمدى ەتۋگە شاقىردى. بۇل تۋرالى AP اگەنتتىگى جازدى.
شەينباۋمنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باعادان كەيىن كوپ جانكۇيەر تۋرنيردى تاماشالاي المايدى.
- فۋتبول باسقاشا بولۋ كەرەك. بۇل FIFA ىشىندە دە ويلاناتىن جاعداي، - دەدى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، ويىن بارشاعا قولجەتىمدى بولىپ، الەمدەگى ادامداردى بىرىكتىرۋى ءتيىس.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەتىن ماتچتارىنا بيلەتتەردىڭ باستاپقى باعاسى 140 دوللاردان 8680 دوللارعا دەيىن بولعان. كەيىن كەيبىر بيلەتتەر ارزانداعانىمەن، جەكەلەگەن ويىنداردا باعا ايتارلىقتاي وسكەن.
ەڭ قىمبات بيلەتتەر فينالعا تيەسىلى بولىپ، ولاردىڭ قۇنى 32970 دوللارعا دەيىن جەتكەن. ال قايتا ساتۋ نارىعىندا باعا ودان دا جوعارىلاپ، ءساۋىر ايىندا FIFA- نىڭ قايتا ساتۋ پلاتفورماسىندا كەيبىر بيلەتتەر شامامەن 2,3 ميلليون دوللارعا دەيىن باعالانعان.
شەينباۋم كوممەرتسيالىق مودەلدىڭ سپورتتاعى قالىپتى تاجىريبە ەكەنىن مويىندادى. دەگەنمەن ول سپورت تەك ءىرى شىعىندارعا نەگىزدەلگەن كەڭىستىككە اينالماۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
FIFA ازىرگە مەكسيكانىڭ بۇل مالىمدەمەسىنە جاۋاپ بەرگەن جوق. ۇيىم پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو بيلەت باعاسى سولتۇستىك امەريكا نارىعىنا سايكەس ەكەنىن ايتقان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر جىل سوڭىندا Football Supporters Europe حالىقارالىق جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ ەسەپتەۋىنە سايكەس، ا ق ش-تاعى ماتچتاردىڭ باعاسى قاتاردا 2022 -جىلى وتكەن الەم چەمپيوناتى ماتچتارىمەن سالىستىرعاندا 5 ەسە وسكەنى تۋرالى ايتىلعان ەدى.